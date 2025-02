Ricostruzione, il tavolo del prefetto: "Lavori infiniti e operai non pagati, in arrivo più controlli sulle aziende"

"Vanno monitorate le aziende edili che arrivano sul territorio. Faremo più controlli". Ad annunciare la stretta sui cantieri è il prefetto di Macerata Isabella Fusiello, che ieri mattina ha convocato un incontro con i rappresentanti delle forze dell’ordine, l’Ance, le tre organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, il direttore dell’ispettorato del lavoro; in collegamento anche il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. "Abbiamo fatto il punto della situazione in provincia, partendo dalla protesta di Tolentino – aggiunge –, l’anno scorso a San Severino era avvenuto un episodio simile".

L’altroieri a Tolentino uno dei due operai che il lunedì precedente erano saliti sulla gru per i mancati pagamenti, ha messo di nuovo in atto il suo piano. Il ragazzo, un diciannovenne di origini egiziane, si è arrampicato ancora più su rispetto alla volta prima (quando aveva raggiunto un’altezza di 15-20 metri). Ben oltre la palazzina in ricostruzione. Un’altra azione dimostrativa per lo stesso motivo e nello stesso cantiere post-sisma in via Santini, minacciando di buttarsi di sotto. Anche il padre cinquantaduenne si è unito alla protesta. Grazie all’intervento dei militari della stazione di Belforte, del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Tolentino, col supporto dei colleghi di Macerata, dopo circa un’ora di trattativa e un bonifico, l’operaio si è deciso a scendere. Lunedì 3 febbraio, invece, insieme a lui era salito un altro dipendente, di 29 anni. Momenti di tensione, pericolo di scivolare dalla gru e lavori di ricostruzione rallentati, con quattordici famiglie che aspettano di rientrare a casa. Gli accertamenti sulla ditta egiziana e su altre aziende del territorio continuano.

Intanto però ieri il prefetto ha posto l’accento sulla questione dei subappalti e del cosiddetto distacco degli operai. "Spesso questo strumento viene utilizzato – prosegue – per nascondere negligenze e ovviare alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Succede soprattutto con aziende non locali". Il distacco del lavoratore si configura quando il datore, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per eseguire una determinata attività lavorativa. Nel settore delle costruzioni è diventato uno strumento per aggirare le norme sul subappalto. "Prosegue il focus da parte di tutte le istituzioni – conclude il prefetto –. Poi faremo un’ulteriore riunione sugli elementi che emergeranno. Comunque noi, in tempi brevi, faremo più controlli, coinvolgendo ispettorato del lavoro, ufficio provinciale del lavoro, forze dell’ordine e sindacati. Un altro problema che emerge nei cantieri è che spesso le aziende prendono troppi lavori, più di quelli che effettivamente riescono a portare avanti. Ma in questo modo si allungano troppo i tempi della ricostruzione. Staremo più attenti".