Ricostruzione: le aziende possono chiedere gli anticipi

Sono state pubblicate ieri sul sito di Invitalia e di NextAppennino le linee guida delle sub-misure B1.3a, B1.3b e B1.3c, con le indicazioni relative alla fase attuativa dei progetti. Viene così attivata la concessione dei fondi destinati alle imprese del cratere, che consente di far partire gli investimenti relativi ad "avvio, crescita e rientro di microimprese" (B1.3a), "investimenti innovativi delle Pmi" (B1.3b), "avvio, crescita e rientro delle Pmi" (B1.3c). Le aziende potranno ora procedere con la richiesta degli anticipi, o con le prime rendicontazioni sugli investimenti avviati. Nelle prossime settimane Invitalia procederà all’erogazione delle risorse. Il commissario straordinario Guido Castelli ha reso noto che i progetti sono 1.151; l’importo finanziato è di 171 milioni e sono stati generati investimenti per 296 milioni. Zoomando nella nostra provincia, su 340 progetti marchigiani per la misura B1.3a, 153 sono del Maceratese, per oltre 16.162.000 euro di agevolazioni concesse (su un totale di circa 38 milioni per le Marche) e un investimento complessivo di 30 milioni 300mila euro (circa la metà dei 65 milioni 800mila euro totali). Su 166 progetti marchigiani per la misura B1.3b, 69 sono del Maceratese, per 10 milioni 400mila euro di agevolazioni concesse (su oltre 23 milioni) e un investimento complessivo di quasi 21 milioni (su 46 milioni totali). Infine, su 18 progetti per la misura B1.3c, la metà, 9, sono del Maceratese, per 10 milioni 500mila euro (su circa 20 milioni) di agevolazioni concesse, e un investimento complessivo di quasi 16 milioni (su oltre 29 milioni). "Il fatto che le imprese del cosiddetto cratere ristretto ammesse al finanziamento delle tre sub-misure esprimano percentuali importanti rispetto al totale è un fattore da sottolineare – ha detto Castelli -. Le difficoltà da superare non mancano, e per questo lavoriamo ogni giorno, ma il cratere è vivo".

Lucia Gentili