Ricostruzione: Meloni cede la ’palla’ a Castelli

di Lucia Gentili

Il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha firmato il decreto per il ’dopo Legnini’: sarà Guido Castelli, senatore di Fratelli d’Italia, il nuovo commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma del centro Italia. Ora la nomina passerà al vaglio della Corte dei Conti e si attende l’ok come ultimo passaggio dell’iter prima della pubblicazione del decreto. Giovanni Legnini resta commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia, colpita dalla frana (in base alla nomina avvenuta a fine novembre). E Castelli, ex sindaco di Ascoli ed ex assessore regionale con delega al sisma, si occuperà di ricostruzione (la sottosegretaria al Mef, la sambenedettese Lucia Albano, delle questioni finanziarie). "Il presidente del Consiglio Meloni ha nominato Castelli commissario per la ricostruzione – ha commentato ieri il governatore Francesco Acquaroli (nonché vicecommissario, insieme agli altri tre presidenti delle Regioni terremotate) -. Al senatore i migliori auguri di buon lavoro per questo importante obiettivo, già perseguito con competenza prima come sindaco di Ascoli e successivamente in qualità di assessore regionale. Sono certo che potremo iniziare una nuova fase della ricostruzione dei nostri territori, sempre più in sinergia con le Regioni e con le comunità che stanno affrontando con grande determinazione questo percorso. Esprimo un ringraziamento a Legnini per il lavoro svolto finora". Decade, dunque, la proroga tecnica al 14 febbraio inizialmente prevista per Legnini sul fronte terremoto. "A Castelli vanno i miei auguri di buon lavoro, insieme alla piena disponibilità a favorire un ordinato passaggio di consegne – aggiunge lo stesso Legnini -. Ho esercitato la funzione commissariale per 34 mesi con totale dedizione, passione e imparzialità, sempre avendo a mente la sofferenza delle persone e delle imprese colpite. I loro diritti e il dovere delle istituzioni di contribuire a restituire alle comunità dell’Appennino centrale condizioni di vita normali, in territori bellissimi ma feriti, con l’obiettivo di migliorarle nel segno della sicurezza e della sostenibilità, hanno rappresentato la motivazione più profonda del mio impegno. La ricostruzione del centro Italia oggi si presenta molto cambiata rispetto a tre anni fa".

Se da una parte per la senatrice Elena Leonardi (coordinatore regionale Fd’I Marche) è una "splendida notizia per le Marche" e per il vicepresidente della Commissione ambiente della Camera e commissario regionale di Forza Italia, Francesco Battistoni, "favorirà un’accelerazione decisiva per le opere necessarie allo sviluppo dei territori marchigiani", dall’altra la nuova nomina fa storcere il naso ad alcuni, come la deputata Pd Irene Manzi: "Purtroppo, il governo non ha voluto ascoltare i sindaci della cabina di coordinamento Anci, le forze sociali ed economiche, i comitati e le associazioni delle zone colpite che chiedevano con forza che il lavoro di Legnini non fosse interrotto. Riteniamo questa scelta un grave errore. Auguriamo buon lavoro al nuovo commissario, con la speranza che agisca in linea con quanto fatto dal suo predecessore nell’interesse delle comunità locali".