"Ricostruzione, nel 2023 la fase operativa"

di Alessio Botticelli

Operatività: è questa la parola chiave del commissario e senatore Guido Castelli, per la ricostruzione della città di Camerino. "L’obiettivo per quest’anno è passare alla fase operativa – ha spiegato il commissario nella conferenza stampa indetta nella sala consiliare del Comune di Camerino –. Far sì che alla necessaria fase amministrativa e di allestimento seguano cantieri e gru. Questo è l’obiettivo assegnatomi dalla presidente Giorgia Meloni e dai quattro governatori delle regioni del cratere, e che ho condiviso con l’ingegner Andrea Crocioni, dal primo luglio nuovo dirigente della struttura commissariale, e con l’ingegner Marco Trovarelli, direttore generale della struttura stessa".

La conferenza stampa è stata preceduta da una riunione i cui punti principali sono stati ampiamente descritti dal sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, in particolar modo quello riguardante l’albergo Roma: "Tale edificio, che ospita anche il cinema teatro Ugo Betti, è patrimonio storico della città di Camerino perché edificato sull’ex chiesa di Sant’Angelo, ragion per cui è intervenuta la Sovrintendenza Archeologica dei Beni Culturali delle Marche – ha spiegato il primo cittadino –. Quest’ultima ha prescritto al Comune di indagare sul contenuto del sito archeologico, pertanto il commissario Castelli e l’Usr, assunta l’importante valenza pubblica di quest’opera, ne disporranno entro la fine di luglio, con ordinanza, la demolizione e l’indagine archeologica, sostituendosi al Comune. Una volta capito cosa c’è nel sito si deciderà se ricostruire l’albergo e il cinema nella stessa zona oppure delocalizzarli".

Altro punto chiave della riunione è stata la ricostruzione del quartiere Vallicelle: "L’interramento di un elettrodotto ad alta tensione aveva finora bloccato il piano attuativo, tuttavia l’intervento del commissario Castelli ha sbloccato i contatti con Terna Spa – ha spiegato lo stesso Lucarelli –. Per l’interramento ci sarà bisogno di un’autorizzazione di natura ministeriale che porterà via diversi mesi, ma al fine di accelerare l’accelerabile ne permetteremo la coesistenza con i lavori di ricostruzione". Infine, per quanto riguarda la ricostruzione del centro storico, "non ci stiamo orientando verso un’ordinanza speciale da cui estrapolare ulteriori atti – conclude Lucarelli –, bensì un documento di natura pratica che sarà la guida per ogni singolo cantiere".

Nel corso della conferenza si è toccato anche l’argomento della transizione energetica: "La struttura commissariale ha approvato il progetto per la costituzione di una comunità energetica con la città di Camerino capofila, assieme ad Unicam e ai Comuni di Castelraimondo, Gagliole, Muccia e Serravalle – ha spiegato Castelli in chiusura–. Un progetto che mobiliterà un investimento di 19 milioni per 153 impianti (uno idroelettrico e i restanti fotovoltaici) per invertire la tendenza che vede sostenere costi tendenzialmente più gravosi a chi vive nell’entroterra".