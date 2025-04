Ricostruzione, nuovi fondi dopo i rincari

La cabina sisma, presieduta dal commissario straordinario Guido Castelli, ha approvato incrementi per alcuni interventi ad Ussita. Per il centro funzionale Saliere ci sono 967.600 euro a disposizione, per un totale che raggiunge la cifra di un milione e 889.598 euro. Per i sottoservizi e i muri di sostegno di località Sant’Eusebio la nuova somma prevista è di un milione e 319.997 euro, mentre sempre per quelli della frazione Valle stretta sono a disposizione due milioni e 450mila euro. In totale dunque l’aumento di risorse previsto per la ricostruzione di Ussita ammonta a 3,2 milioni. "Sono progetti definitivi ed esecutivi, la ricostruzione sta andando avanti bene e questi incrementi ci consentono di portarli avanti – spiega il sindaco Silvia Bernardini –. Se non ci fossero questi incrementi, non potremmo metterli in appalto. Sono notizie importantissime per noi".

Aumenti stanziati anche per la ricostruzione di Pieve Torina. In primis per la scuola media, il fondo viene incrementato con 1,7 milioni di euro, portando il totale dell’intervento a 5,6 milioni. Il progetto esecutivo aggiornato ha registrato costi maggiori, che sono stati riconosciuti in fase progettuale dall’Ufficio speciale ricostruzione. Rimpolpato lo stanziamento anche per l’edificio in via Sant’Agostino, da 456mila euro a oltre 1,3 milioni, con un incremento di 710mila euro. L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione con tecniche avanzate, tra cui l’utilizzo di strutture in X-Lam (una soluzione innovativa e tecnologicamente all’avanguardia per la costruzione di edifici in legno, anche a più piani) e il rispetto degli standard NZeb (edificio a energia quasi zero). Anche in questo caso l’Usr ha confermato la legittimità del maggior costo, dovuto all’aggiornamento dei prezzari e ai requisiti tecnici.

Inoltre Castelli ha annunciato che la conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riparazione del cimitero di Fiuminata, per un importo di 2,1 milioni. Stesso passaggio anche per il cimitero di Rasenna a Visso, per un importo di 260mila euro. L’intervento di Fiuminata, che vede il Comune nelle vesti di soggetto attuatore, punta a riparare i danni subiti dal terremoto e alla rifunzionalizzazione dei vari blocchi del complesso in località Colle San Pietro. In programma anche il rifacimento completo della viabilità cimiteriale e dei relativi sottoservizi (sistema di condutture e pozzetti discarico delle acque meteoriche), e di una nuova pavimentazione.

Lucia Gentili