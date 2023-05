Ricostruzione, oltre 12 milioni per le opere

di Lucia Gentili

Sono arrivati i decreti per palazzo Sangallo, Palazzo Fidi (ovvero la Biblioteca Filelfica), il cimitero e quelli delle frazioni di Regnano e Sant’Angelo, a Tolentino. Un totale di circa 12.400.000 euro di fondi sisma per rigenerazione urbana e opere pubbliche. Ieri, in conferenza, il sindaco Mauro Sclavi, l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti e l’ingegnere Katiuscia Faraoni, responsabile dell’area lavori pubblici del Comune, hanno illustrato i progetti. "Si tratta di opere strategiche che servono alla città – ha esordito il primo cittadino –, per la riqualificazione del patrimonio comunale. Pensiamo a palazzo Sangallo, con le grotte e il cortile del ‘400, alla biblioteca Filelfica dove sono passate diverse generazioni. Puntiamo su storia e cultura, con la volontà politica di spostare l’attenzione su edifici di proprietà del Comune". Questo in riferimento al fatto che "la precedente amministrazione aveva invece inserito nel piano di rigenerazione urbana un progetto sulla Saipa (quindi non di proprietà comunale, pubblica)", come evidenziato anche da Giombetti. Per i lavori di adeguamento sismico del cimitero del capoluogo sono previsti 5.151.520 euro; per quello di Regnano 180.304 euro e quello di Sant’Angelo 257.576 euro. "Nel cimitero principale – ha evidenziato Faraoni – saranno recuperati in questo modo circa 200 loculi. Una tematica importante e sentita dalla cittadinanza". Si partirà prima con i progetti di importo minore (sotto soglia): entro il prossimo 31 luglio dovranno essere individuate le ditte per Regnano e Sant’Angelo. Mentre entro il 31 marzo 2024 si dovrà procedere con l’affidamento per il cimitero del capoluogo, palazzo Sangallo (2.630.302 euro) e palazzo Fidi (3.869.698 euro); in questo caso, alla luce degli importi, si svolge una gara europea a procedura aperta. Per palazzo Sangallo: miglioramento strutturale, con risanamento del tetto e ripristino funzionale del piano terra e delle grotte. Per Fidi (la biblioteca è inagibile dal 2016): miglioramento sismico con restauro in toto, con un tempo previsto di 18 mesi. Sul fronte progettazione, vengono stanziati 244mila euro per il miglioramento sismico delle mura urbiche da Porta Cappuccini a Porta Marina e altri 124mila euro per lavori di ripristino funzionale, con risanamento conservativo dei piani primo, secondo e terzo di palazzo Sangallo. "Ringraziamo i commissari straordinari Legnini e Castelli – ha detto Giombetti –, che si sono avvicendati e l’ufficio comunale, che si è subito attivato con l’ingegner Faraoni. È un orgoglio poter restituire queste opere alla città". Tutte e cinque le opere sono sottoposte a soprintendenza. I lavori di palazzo Sangallo dovrebbero partire i concomitanza con il municipio.