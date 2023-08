Ricostruzione, oltre 4 milioni per la caserma dei carabinieri

L’Ufficio speciale ricostruzione ha pubblicato due decreti per le caserme dei carabinieri di Arquata del Tronto (Ascoli) e Fiastra. Entrambe le situazioni, infatti, seguono il medesimo iter che prevede l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva e lavori. Per Fiastra l’avvio lavori è previsto per inizio settembre. Per demolizione e ricostruzione il costo è 4.037.107 euro. Il nuovo fabbricato avrà un’altra sagoma, volume ampliato e nuovo sedime rispetto al vecchio, un edificio di tre piani fuori terra costruito alla fine degli anni ‘60. "Inoltre, avrà destinazione mista, per uffici e residenze, e sarà composto da due livelli fuori terra e un seminterrato – spiegano dall’Ufficio speciale ricostruzione –. Quest’ultimo ospiterà garage, spazi accessori e di servizio per la caserma (le due armerie e il locale per gli oggetti smarriti), box auto. Il piano terra, invece, sarà occupato dagli spazi della caserma: uffici, spazi di lavoro, archivi, stanza di detenzione e aree di ristoro. Il primo piano, infine, le residenze per gli addetti e le loro famiglie. Una serie di tre camere doppie per addetti senza famiglia si somma a due appartamenti di testata composti da soggiorno, cucina, area studio, due camere, due bagni ed ampie logge aperte sul paesaggio. Infine, parte della superficie scoperta, seminata a prato, sarà piantumata con alberi sui tre lati principali". A fine luglio, invece, è stato avviato il cantiere per la ricostruzione della nuova stazione dell’Arma dei carabinieri e della Forestale a Pieve Torina.