Ricostruzione: passa l’emendamento, stabilizzato il personale precario

Dalle stabilizzazioni del personale precario della ricostruzione alla deroga del numero minimo di alunni nelle classi. Ecco alcuni degli emendamenti al Dl Ricostruzione che ieri sono stati approvati in Commissione Ambiente, in Senato. Il testo approderà in aula per la conversione mercoledì: andrà infatti in Parlamento dal primo marzo. "Ma intanto fissiamo queste risposte a problemi annosi – dice il commissario straordinario Guido Castelli -. Questo grazie di un impegno e di una volontà condivisa con i colleghi parlamentari e con il governo: sciogliere finalmente, uno per uno, tutti i nodi che intrappolano la ricostruzione e lo sviluppo nel cratere 2016". La "riparazione del tessuto sociale economico" viene inserita come mission della struttura commissariale, valorizzando il doppio ruolo del commissario sulle attività di ricostruzione e come soggetto attuatore delle ingenti risorse del Piano complementare al Pnrr. Sarà poi finalmente possibile stabilizzare il personale a tempo determinato impiegato nella ricostruzione, che abbia maturato, al 31 dicembre 2023, tre anni di servizio; sarà prevista anche una riserva del 50% per i concorsi pubblici banditi dagli stessi enti per valorizzare l’esperienza e l’impegno maturati dai professionisti della ricostruzione. Una soluzione attesa e richiesta da Regioni, Comuni, Usr ed Enti parco. Tra i punti, la neutralizzazione dell’anticipazione Iva per le imprese del cratere. È statoconsentito l’utilizzo alternativo dei prezzari regionali di riferimento di ciascuna regione coinvolta dal sisma; i prezzari sono aggiornati annualmente e dunque risultano più aderenti alle fluttuazioni dei prezzi dei materiali. Sono stati inclusi, tra gli interventi ammissibili a contributo nella ricostruzione privata, quelli di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche. E i familiari dei proprietari rientrano tra i soggetti legittimati alla presentazione della domanda di contributo per la prima casa. È stata estesa anche ai territori colpiti dalla crisi sismica del 20162017 l’applicazione delle misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica del 2009. E ancora, semaforo verde per lo scorrimento delle graduatorie per gli interventi a favore delle imprese. Infine, sul fronte demolizioni, sarà accentrata in capo al sindaco la procedura di gara finalizzata alla demolizione di edifici privati su istanza dei privati.