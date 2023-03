"Ricostruzione, piano definito entro due mesi"

di Alessio Botticelli

La ricostruzione della città di Camerino al centro dell’ultimo consiglio comunale: "In data 3 marzo 2023 si è svolto nella nostra città il Comitato Istituzionale Sisma, e ringrazio sia il commissario Castelli sia il governatore Acquaroli per aver scelto Camerino come sede del Comitato stesso – ha spiegato il sindaco Roberto Lucarelli all’apertura dell’assise consiliare –: durante i lavori del Cis è stato approvato il nuovo piano delle opere pubbliche e di rigenerazione urbana, con la nostra città che si è vista finanziare circa 13 milioni di euro, precisamente 9 in opere ed i restanti 4 in progettazione. Per quanto concerne le opere finanziate – prosegue Lucarelli – tra esse vi sono il completamento degli appartamenti Erap in via San Giacomo, il consolidamento della mura storiche per un primo stralcio e la riqualificazione del parcheggio Malatesta con relativa risalita meccanizzata; un secondo stralcio delle mura storiche – conclude il sindaco – sarà invece finanziato con parte dei fondi destinati alla progettazione". Il tema della ricostruzione è stato anche al centro di un’interrogazione presentata dal capogruppo di minoranza Sandro Sborgia: "Di seguito a una richiesta di accesso agli atti del 30 settembre 2022, il sindaco comunicò che per il piano di cantierizzazione è in corso un’interlocuzione con la struttura commissariale, pertanto le ipotesi di piano presentate saranno oggetto di modifiche ed il piano sarà reso noto solo quando definitivo – spiega Sborgia –: ad oltre sei mesi non si conoscono né il contenuto del piano né i criteri che ne stanno alla base: quante e quali sono le ipotesi di piano? Quali sono le indicazioni della struttura commissariale e qual è la data presumibile di presentazione del piano?" A tali quesiti ha risposto lo stesso sindaco Lucarelli: "Di ipotesi di piano ce n’è una ed una soltanto, e voglio ringraziare il commissario Castelli grazie al quale siamo arrivati a mettere un quadro chiaro su quella che deve essere la ricostruzione della città di Camerino; l’approvazione del cronoprogramma avverrà tramite un’ordinanza speciale, che compete al commissario straordinario. Comunque – prosegue Lucarelli – con il commissario Castelli ed il subcommissario ingegnere Soccodato si è deciso di prendere a modello il quadro normativo predisposto per la ricostruzione temporale e cantieristica di Amatrice. Il piano sarà presumibilmente definito da qui ad un paio di mesi", conclude il sindaco.