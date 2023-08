Ricostruzione post sisma a Corridonia: lavori da 300mila euro alla Pinacoteca

Reso noto l’avviso pubblico volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riparazione danni e ripristino funzionale pinacoteca comunale, danneggiato dal sisma del 2016. L’importo complessivo presunto dei lavori è di circa 330.000 euro e le principali opere da eseguire saranno la ripresa delle murature lesionate, il ripristino di dipinti e pitture, il consolidamento della volta, la sostituzione delle travi ammalorate e il restauro della porzione del primo piano al fine di recuperare degli spazi espositivi. Un passo importante per la pinacoteca comunale dopo il terremoto, l’ulteriore per ripartire e per far sì che il territorio torni a crescere ulteriomente.