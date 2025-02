Ricostruzione post sisma. Nasce il centro di ricerca: "Sarà la casa dei talenti"

CAMERINO (Macerata)L’Università di Camerino consolida la sua posizione come punto di riferimento per la ricerca e l’innovazione grazie al progetto Stric (Centro internazionale per la ricerca sulle scienze e tecniche dalla ricostruzione fisica, economica e sociale). Un’iniziativa finanziata attraverso il programma Next Appennino nell’ambito del Pnrr e del Fondo complementare per le aree colpite dai terremoti del 2009 e 2016. L’obiettivo del centro è di sviluppare studi e soluzioni per la mitigazione del rischio sismico e per affrontare le conseguenze di eventi naturali estremi, inclusi quelli legati ai cambiamenti climatici. "La ricostruzione è affrontata integrando competenze trasversali: ingegneria, geologia, scienze dei materiali, giurisprudenza e pianificazione territoriale", ricorda il commissario alla riparazione e ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, che si occupa della governance di Next Appennino insieme ai presidenti di Regione, compreso il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, in cabina di coordinamento.

"Il progetto Stric mira a diventare un riferimento internazionale per la ricerca sulla ricostruzione post-sisma e la prevenzione dei disastri naturali, con ricadute positive anche sull’economia locale, dato che sarà un punto di collegamento essenziale tra il mondo della ricerca e l’attivazione industriale – ricorda Castelli –. L’Università di Camerino, faro di resilienza e determinazione nell’immediato dopo sisma, si conferma un polo di innovazione, in grado di attrarre investimenti e talenti da tutto il mondo. Continueremo a sostenere la sua azione e ringrazio il rettore Graziano Leoni per la grande collaborazione, che ci sta portando ottimi risultati anche sul fronte delle opere pubbliche dell’ateneo finanziate dall’Ordinanza speciale in deroga". "Il nemico numero uno dell’Appennino centrale è lo spopolamento, che unito alla crisi climatica mette in serio pericolo i nostri borghi – dice ancora il commissario –. Per arginarlo dobbiamo creare le condizioni migliori per consentire ai nostri giovani di restare, lavorare, creare una famiglia. E allo stesso tempo dobbiamo investire in ricerca, perché soltanto l’innovazione potrà condurci verso un futuro più sostenibile. È quindi anche grazie agli investimenti di Next Appennino che stiamo realizzando una ’casa’ per i nostri migliori talenti e ricercatori, che possa restituire degli importanti risultati per tutte le aree interne e per le zone fragili del nostro Paese".

Il progetto Stric è promosso dall’Università di Camerino e coinvolge una rete di istituzioni accademiche e centri di ricerca: le Università di Macerata, Perugia, L’Aquila, Chieti e la Politecnica delle Marche, insieme a enti come l’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), l’Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare) e il Gran Sasso Science Institute. Il bando di gara per la realizzazione dell’infrastruttura e la fornitura della strumentazione scientifica, con un quadro tecnico-economico di 16,8 milioni di euro, si è chiuso il 10 febbraio. Ora la commissione sta valutando le offerte ricevute. Le attività previste comprendono la costruzione di laboratori avanzati, tra i quali uno dedicato alle prove sulle costruzioni con l’installazione di tavole vibranti, un laboratorio di tettonofisica, un centro per l’elaborazione dei dati e poi spazi per lo studio dei materiali e per la gestione delle emergenze.