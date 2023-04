"Ricostruzione, prezzario da riequilibrare"

Dai costi della ricostruzione privata alla crisi demografica, passando per la necessità di riportare giovani nelle aree interne e terremotate (con il ruolo prezioso dell’università) e per l’appello a progettisti e imprese di attenersi al prezzario regionale. Sono stati molteplici gli spunti di riflessione alla tavola rotonda sul sisma organizzata dal Rotary Club Tolentino, venerdì sera al Politeama. Davanti a una platea gremita, sono intervenuti il commissario straordinario Guido Castelli, il prorettore vicario Unicam Graziano Leoni, il direttore Usr (Ufficio speciale ricostruzione) Marco Trovarelli e il sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci. A moderare, il presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Macerata, Vittorio Lanciani. Dopo i saluti iniziali del presidente del Rotary Tolentino, Stefano Ferranti, e del sindaco Mauro Sclavi, l’incontro è entrato nel vivo. Presenti, fra gli altri, anche il vicepresidente della Provincia, Luca Buldorini, e Franco Capponi, rappresentante Anci in cabina di coordinamento. "Il governo ha voluto attribuire al commissario anche il compito di ’riparare’ il tessuto del cratere – ha esordito il senatore Castelli – per la necessità di accompagnare alla ricostruzione materiale il rilancio economico e sociale. La ricostruzione è una creatura viva che va aggiornata e ascoltata. Siamo di fronte ad un aumento di costi esponenziale: tra 110 e contributo sisma, la ricostruzione privata costa 3.200 euro a metro quadro. L’altra problematica è la denatalità: si nasce meno del 1861". Castelli ha inoltre annunciato che giovedì saranno approvate le graduatorie del Pnc (Piano nazionale complementare). "A Unicam sono aumentate le immatricolazioni – ha detto Leoni -. Entro tre-quattro anni dovrebbe essere completata la ricostruzione dei nostri edifici storici (ordinanza speciale 1), i progetti esecutivi sono finiti e tre cantieri sono aperti. L’università sarà più bella di prima e gli studenti torneranno a popolare il territorio". L’ingegner Trovarelli ha evidenziato la questione costi: "Non è possibile che tra la ricostruzione pubblica e quella privata ci siano, ad esempio, 2.000 euro di differenza a metro quadro. Ci ha ’salvato’ la crisi del 110, altrimenti non avremmo potuto fare mezza opera pubblica (essendo le imprese edili attirate in questo modo più dal fronte privato). C’è un prezzario regionale che viene aggiornato ogni sei mesi. Non si può chiedere il doppio dei soldi di quello che serve". Il suo appello, per fare in modo che le pratiche sisma procedano più velocemente, è quello di attenersi alle linee guida Usr. Falcucci ha sottolineato l’importanza della montagna, custode dell’acqua. "Salvare la montagna – ha concluso – significa salvare la regione".

Lucia Gentili