"Ricostruzione, priorità al teatro Marchetti"

di Alessio Botticelli

"A sei anni dal sisma è giusto cominciare a dare segnali importanti, pertanto il primo risultato da conseguire il prossimo giugno, ad un anno dall’insediamento, dovrà essere quello di far partire la ricostruzione del centro storico": così il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli, nella conferenza per i primi sei mesi di lavoro della sua amministrazione. "Il Teatro Filippo Marchetti è senz’altro una priorità, essendo uno di quei luoghi simbolo del centro storico da riaprire e restituire alla cittadinanza". Il primo cittadino ha poi voluto ringraziare l’ex commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini: "Ho molto apprezzato che abbia voluto presentare il nuovo testo per la ricostruzione a Camerino, segno che ha tenuto questa città in primo piano; un grazie ed un in bocca al lupo al senatore Castelli che lo sostituirà". La ricostruzione dovrà essere anche economica e sociale, ciò non può prescindere da una profonda sinergia con Unicam: "Nessuno può pensare ad uno sviluppo della città di Camerino senza uno sviluppo dell’università". Tra i progetti menzionati nel corso della conferenza, quello riguardante la trasformazione del deposito militare delle Casermette di Torre del Parco in un polo scientifico e tecnologico per i beni culturali: "Il progetto nasce dall’amministrazione Pasqui, la quale firmò il primo Protocollo d’Intesa con Unicam e Demanio Regionale – ha spiegato Lucarelli –. Oggi lo stesso Demanio è incaricato dal Ministero della Cultura di redigere questo nuovo polo di recupero di beni culturali: è stato affidato il primo stralcio, col progetto che nel giro di una sessantina di giorni dovrebbe arrivare al Demanio mentre immediatamente dopo dovrebbe essere appaltato il secondo stralcio per altri 20 milioni del Pnrr". Questione carceri: "Il D. lgs. 189 del 2016 prevede che tutto quello che è stato danneggiato va ricostruito, prima quindi di andare ad individuare aree o ipotizzare nuove viabilità è doveroso e necessario partire dall’assetto territoriale ed istituzionale presente sul territorio", ha spiegato il sindaco in risposta alle polemiche sollevatesi nei giorni scorsi. Nel corso della conferenza hanno preso la parola i vari assessori, tra cui Stefano Falcioni: "Per quanto concerne la comunità energetica di cui siamo capofila, abbiamo presentato un progetto da 27 milioni di euro, fondi Pnc, per la realizzazione di 235 nuovi impianti e che coinvolge 640 persone – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici –. "Altri progetti in ambito Pnrr riguardano la riqualificazione del palazzetto comunale per 2,5 milioni e la digitalizzazione dei nostri musei, incluso l’orto botanico, per altri 2,5 milioni; per quanto concerne l’illuminazione pubblica, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia ha preso corpo nei giorni scorsi l’idea di un censimento di tutti i lampioni per un progetto di sostituzione dei corpi illuminanti con il Led, cosa che consentirebbe un grande risparmio per i cittadini".