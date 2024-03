Ricostruzione privata,. Cas e Sae: ridefinite le scadenze

Ridefinite le scadenze per la presentazione dei progetti di ricostruzione privata di edifici con danni gravi e per chi è beneficiario del contributo di autonoma sistemazione o usufruisce di una soluzione abitativa d’emergenza. Il commissario straordinario Guido Castelli (nella foto) è convinto che "la ricostruzione deve sapersi adattare alle esigenze reali di progettazione e cantierizzazione. Ecco perché dopo un fruttuoso confronto con le professioni tecniche e con i territori abbiamo voluto ridefinire in modo ancora più accurato il quadro delle scadenze. L’alto numero di progetti incompleti presentato avrebbe infatti comportato delle difficoltà procedurali e interpretative che sarebbero andate unicamente a danno dei terremotati". Per chi usufruisce di assistenza abitativa (Cas, Sae, Mapre o altro), i termini per la presentazione dei progetti di ricostruzione privata per edifici con danni gravi e il termine per l’integrazione dei progetti in forma semplificata vengono allineati al 30 giugno 2024.

La mancata presentazione delle domande di contributo, con la presentazione del progetto in forma completa entro questa data determinerà la sospensione del Cas o, nel caso delle Sae e di altre forme di assistenza, la sospensione della gratuità. Lo stesso termine vale per chi aveva già presentato il progetto in forma semplificata: tutte le integrazioni vanno presentate entro il 30 giugno. Non rientrano nel nuovo termine di presentazione le domande relative a edifici che siano inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l’approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione. Di conseguenza, entro il 5 luglio vanno presentate le dichiarazioni per il mantenimento dell’assistenza abitativa.