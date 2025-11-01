"Ricostruzione privata. Siamo a metà strada"

Il punto sulla ricostruzione è stato fatto dal sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, all’inizio della seduta del consiglio comunale. "Nel 2022, quando ci siamo insediati, erano state presentate 882 pratiche – ha esordito –, oggi siamo passati a 1.373. Di queste, circa 350 sono state concluse, il 25 per cento. Ci sono altrettanti cantieri attivi e circa 120 pratiche in istruttoria. Sul fronte della ricostruzione privata, quindi, possiamo dire di essere a metà strada". È passato poi alle opere pubbliche: "Il cantiere del palazzo comunale partirà a dicembre. Per Palazzo Sangallo invece stiamo andando verso il progetto esecutivo, con avvio lavori nel 2026. Siamo in fase di progetto definitivo per la Biblioteca Filelfica come pure per il cimitero e le scuole Grandi, Lucatelli, nuova Bezzi e Don Bosco. Per quest’ultima raggiungeremo un indice di vulnerabilità sismica dello 0,98%, vicinissimo all’1, quindi simicamente adeguato. Stiamo eliminando le interferenze per poter dare il via ai lavori del campus in contrada Pace e a brevissimo partirà lo scavo per le fondazioni. Procede l’intervento all’ospedale: deve essere gettato il primo piano. A novembre sarà consegnata la nuova fermata ferroviaria Tolentino Campus, oltre alla stazione storica riqualificata. Continuano i lavori a San Nicola, dove il numero di turisti ci dà soddisfazione".

L’assessore alla cultura Fabio Tiberi ha risposto invece all’interrogazione presentata dalla consigliera di minoranza FdI Silvia Tatò (ex assessore alla cultura) sulla Biblioteca Filelfica, chiusa dal 2016, evidenziando l’importanza di trovare una sede temporanea per garantire il servizio alla cittadinanza. "Siamo in attesa della convocazione della conferenza dei servizi da parte dell’Usr – ha risposto Tiberi –, richiesta lo scorso aprile per l’approvazione del progetto definitivo. Poi sarà redatto il progetto esecutivo e sarà indetta la gara. Se la conferenza venisse convocata domani, e non vi fosse la necessità di ulteriori integrazioni, la tempistica indicata dagli uffici è di almeno un anno, a cui va aggiunto il tempo di esecuzione stimato in circa 24 mesi, salvo diverse indicazioni nel progetto esecutivo. Purtroppo le tempistiche di procedura non dipendono dall’amministrazione comunale". Gli step per la sede temporanea sono invece: effettuare un censimento del patrimonio esistente; determinare gli spazi necessari; verificare prioritariamente l’utilizzo di spazi di proprietà comunale, uno dei quali è già stato individuato, i locali che ospitavano la mostra "La fede nell’arte", e successivamente eventuali spazi privati; redigere un cronoprogramma di interventi che consenta collocazione e fruizione delle sezioni più utilizzate e lo stoccaggio in ambienti idonei del restante materiale. "Non vedo fatti concreti – ha replicato Tatò –. Rivalutando quanto era stato stabilito dalla Soprintendenza archivistica, mettete in moto un processo che richiede molto tempo, fino ad arrivare al ripristino della biblioteca. Nulla di fatto per i prossimi tre anni quindi".

Lucia Gentili