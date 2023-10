Ricostruzione lumaca, cardinale e vescovo al corteo degli studenti. "Ridateci la nostra scuola"

San Severino, 31 ottobre 2023 – “Sette anni, mettetevi una maschera". "Una gru, niente più". Questi sono solo alcuni dei cartelloni portati in corteo, ieri mattina, dagli studenti dell’Itts Divini di San Severino che sono scesi in strada per manifestare contro i ritardi e i troppi stop subiti dal cantiere di ricostruzione della scuola. Tanti gli studenti, sostenuti da insegnanti e autorità locali con in testa il sindaco, Rosa Piermattei, l’arcivescovo di Camerino-San Severino Francesco Massara e il cardinale Edoardo Menichelli, il rappresentante di Confindustria Paolo Ceci e una rappresentanza dell’istituto scolastico provinciale e regionale. Grandi assenti, come rilevato con amarezza anche dal primo cittadino, i settempedani.

Un momento della manifestazione a San Severino; in alto il vescovo Massara e il cardinale Menichelli

Dopo il corteo partito dalla Luzio e arrivato fino al cantiere di viale Mazzini dove la scuola deve essere costruita, una serie di interventi, aperti dal dirigente scolastico Sadro Luciani: "Il commissario Guido Castelli sostiene che c’è l’impegno a far ripartire il cantiere e ho ricevuto la telefonata del prefetto di Macerata, Flavio Ferdani, che monitorerà la situazione. L’autorità mi ha anche riferito di una telefonata dalla segreteria del presidente della Repubblica, a cui tre mesi fa avevamo inviato una lettera, e anche la presidenza sarà attenta affinché agli studenti venga garantito il diritto allo studio.

La città di San Severino merita di riavere questo istituto perché altrimenti non potremo liberare la Luzio, e gli studenti delle elementari non potranno ritornare nella loro sede storica. Quindi non è solo un problema degli studenti del Divini ma un problema di tutta la città". "Vi siamo vicini – ha aggiunto l’arcivescovo Massara –, e siamo a disposizione per tutto quello di cui avete bisogno". A combattere in prima linea per questa scuola, molto più che la proprietà, ovvero la Provincia, il sindaco di San Severino, Piermattei: "Oggi sono sette anni dal sisma, sette anni che non abbiamo più il nostro istituto e siamo qui per dire basta. Ci avevano detto che sarebbe stato ricostruito nel 2017 e invece siamo ancora qui, dopo cinque commissari, con pazienza. Il commissario Castelli mi ha garantito che i lavori ripartiranno. È giusto – ha aggiunto – che gli studenti siano vigili, quelli che oggi sono al quinto anno hanno lottato e così dovranno continuare i nuovi iscritti. Gratitudine anche verso i docenti e il dirigente scolastico. Mi dispiace che stamattina non ci sia la città di San Severino. Scrivono tanto, ma la popolazione oggi dove è?".

In segno di protesta sono stati posizionati dei banchi fuori dal plesso dei laboratori ricostruiti. Agli studenti ha dato voce la rappresentante Giada Fiorini, che anche lo scorso luglio era in prima fila al sit-in: "Ci siamo stancati di stare in una sede provvisoria e di non avere gli spazi adeguati, che ci meritiamo. Abbiamo diritto a studiare, ma anche ad avere una sede. Speriamo che ci ascoltino e che i nuovi iscritti potranno terminare gli studi nel nuovo Divini". Importante per la scuola anche il sostegno da parte di Confindustria che tanto fa affidamento sull’Itts Divini e, in generale, sugli istituti tecnici. I periti tecnici infatti sono sempre più richiesti dalle aziende.