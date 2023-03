Ricostruzione, sbloccato il piano per le scuole

di Lucia Gentili Sbloccato il piano per la ricostruzione di trenta istituti scolastici del Maceratese. Per oltre 122 milioni di euro. La notizia è stata data dal commissario straordinario Guido Castelli. "È un giorno bello, importante, per la ricostruzione delle scuole danneggiate dal terremoto del 2016 – ha detto questi –. Finalmente i soggetti attuatori potranno avviare le progettazioni e procedere ad aprire i cantieri. La ricostruzione delle scuole è fondamentale per garantire un servizio essenziale alle famiglie e per contrastare lo spopolamento delle aree interne. Anche per questo abbiamo introdotto una norma a lungo attesa: la deroga al numero minimo di studenti per la formazione delle classi nel cratere". Per le scuole in pratica si rende ora possibile la partenza delle progettazioni, mentre, per quelle che erano già dotate di progetto, potranno partire gli affidamenti dei lavori. Ecco l’elenco degli interventi del programma straordinario di ricostruzione degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma 2016, in riferimento al Maceratese: laboratori scolastici ex centro operativo comunale a Belforte (costo complessivo dell’intervento di 518.700 euro); ex scuola destinata ad asilo nido, biblioteca e ludoteca a Bolognola (2.200.000 euro); aula magna per attività didattiche Teatro Manzoni a Castelraimondo (2.501.375 euro); realizzazione palestra...