"Ricostruzione senza assessorato"

Deleghe che passano di mano, competenze che vengono spacchettate, esperienze che ancora devono maturare e fare gavetta. In questo contesto una cosa è certa: il più grande Comune del cratere in provincia non ha più l’assessorato alla ricostruzione sisma. Il consigliere comunale del gruppo misto Federico Pieroni interviene sulla nuova giunta Sclavi. "Con veti incrociati, richieste da parte dei gruppi di maggioranza e qualche scivolone che sarebbe stato meglio evitare, finalmente il sindaco, o forse chi tira le fila, è riuscito a nominare i membri della giunta e a fare il tanto atteso rimpasto delle deleghe – prosegue Pieroni –. In barba al mandato elettorale ricevuto, l’attuale composizione della giunta non rispecchia più il voto popolare della composizione del consiglio, ma da questo punto di vista nessuno osa parlare o, perlomeno, fuori dalla stanza dei bottoni non esce nulla. Tutti questi giri di valzer, per accontentare la fame di potere e l’ambizione di qualcuno, dovrebbero essere spiegati ai cittadini. Se si procede a un cambio di deleghe, si presuppone ci debba essere un cambiamento, quindi qualcosa che a monte non è andato bene, altrimenti sarebbe dovuto rimanere l’assetto precedente, solo con nomi diversi. Oppure magari non sono riusciti a trovare figure che potessero sostituire coloro che sono stati cacciati, per non pensare male e cioè che nessuno volesse salire a bordo di una nave alla deriva". In questo quadro Pieroni evidenzia che intanto "i cittadini si allontanano sempre più dalle istituzioni senza comprendere perché tutto ciò sia accaduto".

Anche l’ex assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti interviene: "Premetto di non avere alcun problema con l’ingegnere osimano Franco Ferri, con il quale ho avuto modo di collaborare su diverse questioni, come via Proietti e Borgo Rancia. Ma questa città ha bisogno di un impegno costante, di persone che la vivano, abbiano a cuore la sua storia e che siano tutti i giorni sul posto. Non si poteva nominare un tecnico del territorio?" Giombetti solleva poi un’altra questione: "Il nuovo assessore, ufficialmente con delega a personale, patrimonio e gestione forme di assistenza alla popolazione coinvolta in emergenze, si occuperà anche di ricostruzione, in particolare delle case in sostituzione delle Sae, incluse quelle dove era responsabile unico del procedimento) Un escamotage che solleva più di un dubbio, forse per evitare evidenti conflitti d’interesse. Mi chiedo se sia questo il modo corretto di amministrare una ricostruzione così delicata. La trasparenza dovrebbe essere la base di ogni scelta politica, ma qui sembra si cerchi più di aggirare le regole che di rispettarle. Perché non hanno dato a Ferri la mia stessa delega, alla ricostruzione pubblica e privata? Come mai è stato necessario trovare un nome diverso?"

Lucia Gentili