Ricostruzione, sì ai lavori alle chiese di Matelica e Treia

Semaforo verde per due interventi di riparazione danni e miglioramento sismico per San Francesco a Matelica e per la chiesa della Madonna del Ponte a Treia. Il primo progetto, un’opera da quasi 2,5 milioni, prevede la riparazione dei danni, la riduzione delle vulnerabilità e il miglioramento sismico della chiesa con l’esecuzione di "scuci-cuci" per la riparazione delle lesioni più gravi nelle murature portanti. L’edificio sorge sull’omonima piazza e fa parte di un più ampio complesso architettonico costituito dall’antico convento francescano e dal nuovo convento. Approvato anche l’intervento di riparazione dei danni e rafforzamento locale della chiesa della Madonna del Ponte a Treia. Il costo dell’opera è di 150mila euro. Si interverrà attraverso tecniche di scuci e cuci in corrispondenza delle lesioni. L’edificio fu costruito sul sedime di una piccola edicola risalente alla fine del Settecento, nei pressi dell’antico ponte romano.