"Ricostruzione sociale, importante ruolo di Unimc"

+Interessante e ricco di spunti, ieri all’Università di Macerata, il confronto promosso dai Consigli regionali Unipol, con la partecipazione del commissario Guido Castelli, sulla ricostruzione sociale dopo il terremoto che ha devastato il centro Italia, un’occasione per gettare le basi di possibili collaborazioni tra rappresentanti di università, istituzioni e territori. "I Consigli regionali Unipol sono impegnati sui territori e ancora più intensamente in quelli del cratere, per essere attivatori di partnerariati nel quadro degli obiettivi dell’agenda 2030. E lo fanno attraverso alleanze a geometria variabile per realizzare in maniera efficace ed efficiente progetti condivisi e mettendo sempre al centro il protagonismo civico delle comunità" ha sottolineato Marisa Parmigiani, Head of Sustainability Gruppo Unipol e Direttrice della Fondazione Unipolis. "Se vogliamo ottenere un rinnovamento e uno sviluppo – ha detto in apertura il rettore JohnMcCourt - bisogna investire di più nella ricostruzione sociale, culturale, psicologica, temi ugualmente importanti come quelli della ricostruzione fisica ed economica, per ripartire dopo il trauma collettivo del sisma. L’Università di Macerata, con le sue riconosciute eccellenze nel campo degli studi umanistici e sociali, con discipline che vanno dalla filosofia e psicologia alle materie economiche e giuridiche, può dare un contributo unico ed importante che forse è stato finora sottovalutato". Un contributo importante riconosciuto invece dal commissario Castelli: ". La riparazione socio-economica non può prescindere dalla socialità e dal welfare. L’Università di Macerata ci può aiutare in questo processo".