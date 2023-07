Ricostruzione, sos dei sindacati "Divario su ore lavorate e salari"

"Gli ultimi dati della Cassa Edile di Macerata indicano un trend di crescita sulle ore lavorate, sul numero dei lavoratori edili occupati in provincia e sulla massa salari, ma i dati non sono in linea con quanto riportato nel rapporto sulla ricostruzione post sisma". È l’allarme lanciato dalle federazioni sindacali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil della provincia di Macerata, rappresentate rispettivamente da Filomena Palumbo, Jacopo Lasca e Matteo Ferretti, che si dicono "fortemente preoccupate per un’asimmetria evidente tra il totale della massa salari dichiarata in Cassa Edile e quanto riportato nel rapporto". "Quasi 3 miliardi di risorse erogate dal 2020 e se, come è vero, le Marche rappresentano il 67% della stima del danno – spiegano – ad oggi nella Cassa Edile di Macerata dovrebbero essere dichiarati importi per circa 970 milioni. In realtà dal 2018 è stata movimentata una massa salari di poco superiore ai 78 milioni". Le perplessità aumentano in vista di quello che potrebbe essere l’anno dell’inizio della ricostruzione pubblica, "la grande assente"; nelle Marche sono stati infatti conclusi solo 171 cantieri pubblici su un totale di 4.602. "La nostra presenza quotidiana nei cantieri ci obbliga ad una riflessione – prosegue il trio, considerato che incontriamo lavoratori non correttamente inquadrati nel contratto nazionale edile e che non versano regolarmente nella Cassa Edile del territorio. Quotidianamente intercettiamo lavoratori che per recarsi in cantiere affrontano anche 200 chilometri di viaggio, poiché mancano le strutture. E per i pochi fortunati che trovano alloggio in provincia, la norma che prevede la comunicazione del domicilio delle maestranze al CPT di Macerata è disattesa. Comprendiamo che la nomina di un nuovo commissario possa rappresentare un momento di passaggio, ma non può essere atteso ulteriore tempo per riattivare in maniera decisa tutti quegli spazi istituzionali che permettono il confronto e l’analisi dei dati, necessari per lavorare in maniera sinergica a tutela del territorio e dei lavoratori". I sindacati ricordano che l’ultimo incontro in prefettura del Tavolo di monitoraggio risale allo scorso dicembre. E che, ad oggi, "il settimanale di cantiere, altro strumento fondamentale per garantire la legalità, non ha visto la luce".