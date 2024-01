"Ricostruzione, un anno per l’ok al progetto"

Si è svolta un’assemblea pubblica del comitato Concentrico, attivo dal post sisma, sulle tematiche riguardanti la ricostruzione del centro storico della cittadina, e anche il Partito Democratico locale dice la sua riprendendo anche delle critiche mosse all’amministrazione. Lo scopo dell’assemblea era quello di presentare i risultati di un sondaggio condotto tra la cittadinanza riguardante la ricostruzione dei privati e commentarlo con ospiti esperti quali l’ingegner Luciano Marchetti, vicecommissario per i terremoti del ‘97 e del 2009, e Mario Sensini nella struttura commissariale del cratere del 2016.

Perplesso il circolo del partito da alcuni esiti del sondaggio in questione come il fatto che alcuni proprietari "abbiano risposto di non essere in piena conoscenza della situazione dei loro progetti a distanza di anni per blocchi nei contratti, fasi di approvazione o progettazione, con delle scadenze alle porte date sia dal superbonus (2025), sia dal piano di cantierizzazione per chi è nel centro storico".

Ad essere in una situazione complessa, sono quindi sempre gli utenti privati: "Quasi il 42% di chi ha formalizzato un contratto con un tecnico, si legge dalle risposte del sondaggio pur sempre non esaustivo, non ha ancora depositato il progetto. Inoltre, circa in 4 casi su 10 di progetti presentati si è andati oltre i 7 mesi o l’anno per l’approvazione. Il commissario Castelli di questo deve occuparsi in breve tempo insieme all’altra eterna questione". Tra i problemi emersi c’è quello che ancora non è attivo l’Ufficio di controllo di cantierizzazione per il centro come direbbe il recente piano approvato. "Il nostro invito (formulato di recente insieme al PSI locale) di programmare delle riunioni pubbliche in cui ci possa essere un confronto. – chiude la nota – Tuttavia rimaniamo fermi su un punto: servono urgentemente una visione e un’idea di Camerino del futuro".