Ricostruzione: utili i partenariati

"I Cru per la ricostruzione sociale dei territori colpiti dal sisma": questo il titolo dell’iniziativa che si terrà dopodomani, alle 10 all’auditorium dell’Università. L’incontro, che rientra nel calendario del Festival dello sviluppo sostenibile, è promosso dai Cru (Consigli regionali Unipol) del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) con l’obiettivo di approfondire le tematiche inerenti la ricostruzione sociale ed economica dell’area del cratere. Con la partecipazione del commissario per la ricostruzione Guido Castelli e insieme ad università, istituzioni, territori, l’obiettivo è avviare un confronto sulle collaborazioni e i partenariati da intraprendere per progetti sociali sostenibili. I Consigli regionali Unipol, presenti in tutto il Paese, sono organismi informali composti dai rappresentanti regionali di organizzazioni datoriali, sindacali, cooperative e terzo settore, intendono coinvolgere i protagonisti più attivi presenti sul territorio del cratere per definire percorsi condivisi di ricostruzione anche sociale delle comunità locali. Su questi temi, interverranno, fra gli altri, il rettore John Mc Court, la presidente del Cru Marche Claudia Mazzucchelli, i delegati degli atenei di Macerata, Claudio Socci; Camerino, Graziano Leoni; L’Aquila, Fabio Graziosi; Perugia, Fausto Elisei e La Tuscia Alvaro Marucci. Inoltre, sono previsti i contributi e le testimonianze dalle quattro regioni coinvolte. Concluderà l’iniziativa Marisa Parmigiani, Head of sustainability Gruppo Unipol e direttrice Fondazione Unipolis.