Ricotta: "Corneto, nuova scuola sotto un’antenna di trenta metri"

"Nuove scuole, ma si naviga a vista". Così ribatte Narciso Ricotta, capogruppo del Pd in consiglio comunale, dopo che l’amministrazione ha annunciato di aver ricevuto sei milioni di fondi europei per i poli scolastici a Corneto e alle Vergini. "L’area delle Vergini, riconosciuta dall’assessore Marchiori come bellissima, è oggi utilizzabile – sia in quanto proprietà acquisita dal Comune che come zona con destinazione urbanistica compatibile e con la viabilità di accesso predisposta – per opera della precedente giunta che, appunto, l’aveva preparata dovendosi poi fermare perché all’epoca non c’erano i fondi del Pnrr. La scuola di Corneto, invece, per colpa di questa amministrazione, nascerà sotto un’antenna telefonica di trenta metri che la giunta Parcaroli ha consentito venisse installata proprio nel parcheggio antistante. Il tema però è più ampio: l’assessore Marchiori proclama che stanno "progettando la Macerata del futuro". Cosa servirà alla città nei prossimi 20-30 anni? Se guardiamo gli indici demografici con il calo della natalità e l’aumento degli anziani forse a Macerata, come in gran parte dell’Italia, ci sarà più bisogno di case di riposo e cohousing per anziani che di scuole: già oggi molti plessi faticano a raggiungere il numero minimo di alunni. Allora, prima di utilizzare i fondi del Pnrr, che sono un debito che lasceremo alle future generazioni, occorrerebbe un serio studio demografico sul futuro della comunità e sulle reali prossime necessità invece di spendere i fondi europei con la prima occasione che capita. Purtroppo, questa analisi manca e la corsa è soltanto a consumare le risorse che piovono sui Comuni per attaccarsi la medaglia di aver realizzato un’opera pubblica, magari trovandoci fra qualche anno a doverla chiudere per assenza di alunni e a dover cercare altri fondi per realizzare ciò che, effettivamente, servirà, ma che non è stato realizzato per mancanza di lungimiranza".