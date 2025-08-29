Ricotta e i conti delle multe: "Non vogliono fare cassa?. I dati dicono il contrario"

"Le multe non sono per fare cassa? I dati dicono il contrario. Servono strumenti più efficienti, e bisogna mirare all’effettiva prevenzione". Narciso Ricotta interviene sulle parole dell’assessore alla sicurezza Paolo Renna, che rispetto ai nuovi "control box", strumenti che in presenza di una pattuglia rilevano la velocità delle auto che superano i limiti, aveva asserito che "non ci interessa fare cassa". Le strutture per gli autovelox sono state montate a in via Po a Piediripa, alla Pace, in via Cioci e in via Cincinelli. Sta per esserne montata una quinta su viale Indipendenza. Ricotta citando una statistica del centro Centro studi enti locali basata su dati Mef e Istat dichiara che "nel 2023, nel 2024 e nella prima metà del 2025 il Comune di Macerata ha incassato dalle multe un totale di 2milioni e 443mila euro. Per rendere l’idea, Civitanova, che ha ormai più abitanti di Macerata e in estate è molto più trafficata, ne ha incassati 2 milioni e 308mila. Fatto per la cassa o meno, la cassa c’è". Il capogruppo del Pd aggiunge: "In via Cincinelli a Corneto la macchinetta è su una strada stretta, sostanzialmente sulla carreggiata, e la presenza della polizia locale è fisicamente impossibile. Da un punto di vista di efficacia quella di Renna è propaganda, dal punto di vista della cassa invece sostanza. La finalità di prevenzione è ovviamente condivisa – specifica il consigliere comunale del Pd –, andrebbe risolta con la presenza fisica dei vigili in situazione di sicurezza. A Corneto, poco dopo l’autovelox, c’è uno spiazzo dove gli agenti possono fermarsi e controllare". Ricotta asserisce anche che "i vigili applicherebbero criteri ponderati di adeguatezza della velocità alle condizioni del traffico e della sicurezza. Questo sarebbe un effetto deterrente reale, effettivo. Mettere la macchinetta senza vigili, come a Corneto dove non ce ne sono mai, serve solo a lavarsi la coscienza. Il concetto è far tornare i vigili in strada. Con la loro competenza valutano l’adeguatezza della velocità e sanzionano le situazioni di pericolo. Questo sarebbe un vero deterrente. Renna dice che le multe non sono per fare cassa, che però viene fatta – chiude Ricotta –, lo dimostra il confronto con Civitanova. Servono strumenti più efficienti, e mirare più alla prevenzione che alla cassa".