Ricotta: "Miliozzi, Mandrelli e Fraticelli? Nel 2020 mi hanno sostenuto"

Venerdì pomeriggio all’Asilo Ricci è in programma l’iniziativa, promossa da Massimiliano Fraticelli, Antonello De Lucia, David Miliozzi, si parlerà del destino delle città medie e piccole tra globalizzazione e telelavoro. Introdurrà l’incontro Bruno Mandrelli e interverranno Enrico Brizioli, Carlo Cambi, Sabrina De Padova, Silvio Minnetti, Piero Piccioni, Marco Sigona e Massimiliano Sport Bianchini. L’iniziativa – letta da molti come il primo passo verso la costruzione di un terzo polo in città, alternativo a centrodestra e Pd – è stata annunciata nei giorni scorsi. Narciso Ricotta, capogruppo del Pd in Consiglio, cosa pensa dell’annuncio dell’iniziativa proposta da Fraticelli, Mandrelli e Miliozzi? "Penso che ogni occasione di confronto sulla città sia positiva e possa essere un momento di crescita della comunità aiutandola a trovare una identità più definita e attuale". Non vede questo evento come la base di un progetto politico in competizione con il centrosinistra classico? "Non so se dietro ci sia anche un progetto politico ma, comunque, visti i protagonisti non penso proprio. Sono tutti cari amici. Mandrelli e Miliozzi sono stati consiglieri comunali a sostegno della passata amministrazione di centrosinistra, Fraticelli è stato nominato da Carancini, in rappresentanza del Comune di Macerata, alla Fondazione Lirica delle Marche. Quando la scorsa volta mi sono candidato a sindaco Mandrelli mi ha sostenuto, Miliozzi si è candidato con la sua lista che mi appoggiava, Fraticelli che era già il riferimento di Azione mi ha aiutato candidando nelle liste a mio sostegno alcuni amici di quel movimento". Pensa, quindi, che sarà possibile un dialogo tra il Pd e i soggetti che animano questa iniziativa? "Sicuramente, con Miliozzi facciamo opposizione insieme in consiglio comunale e come ho già detto con tutti loro c’è una comune militanza politica e una amicizia personale che ci lega da tempo".

c. g.