Ricotta: soldi non impiegati correttamente

"Il punto non è tanto l’avere intercettato o meno dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la questione è piuttosto come questi soldi vengono impiegati. Non sono spesi correttamente". Così Narciso Ricotta (nella foto), capogruppo del Partito Democratico: "Il fatto - sottolinea - è che questi finanziamenti per lo più non sono utilizzati nel rispetto degli obiettivi previsti dal Pnrr, vale a dire che gli interventi siano rivolti alla young generation, e ancora la conversione ecologica, lo sviluppo della digitalizzazione e lo sviluppo infrastrutturale. Siccome si crea debito per le future generazioni, questi soldi andrebbero investiti per aiutare i giovani, invece qui faremo trovare loro delle fonti sì, ma fonti storiche, non di sviluppo o di guadagno. Ho esposto le mie perplessità anche in Consiglio comunale, ma loro vanno avanti così". Il riferimento è ai progetti lanciati dall’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi, per sistemare la facciata della ex chiesa la Torregiana e il restauro delle fonti storiche, come fonte Agliana e fonte di Santa Maria Maddalena. Tra gli interventi, anche l’impermeabilizzazione dello Sferisterio e la sistemazione della chiesa di San Rocco in vicolo Costa. Altro maxi progetto, la riapertura del vicolo ex Pietrarelli, che un tempo collegava via Gramsci con corso della Repubblica. "Quest’ultimo – incalza il consigliere d’opposizione Ricotta – rappresenta un altro esempio di un progetto che, se pure teoricamente potrebbe essere un’iniziativa che si può anche valutare, non va però a beneficio dei giovani".

c. g.