Ricoverata in Marocco, muore a 48 anni. Aveva fatto un intervento di liposuzione

di Lorena Cellini

È morta dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico in Marocco una 48enne russa, Svetlana Honizkaia, da tempo residente a Civitanova dove era anche molto conosciuta. Il decesso è avvenuto lunedì pomeriggio.

Sembrava si fosse svolto senza problemi il soggiorno nella clinica del paese nord africano, quando invece nel giorno in cui doveva rientrare in Italia ha accusato un grave problema ed è morta. Saranno le indagini delle autorità marocchine a dover chiarire che cosa sia accaduto e che cosa abbia provocato il malore fatale della donna di 48 anni. Da appurare se avesse già qualche problema di salute che abbia influito nel decorso post operatorio.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che la donna si fosse recata nel paese nord africano accompagnata da una sua amica marocchina e che l’intervento che doveva affrontare fosse una liposuzione. Le informazioni dal Marocco sono pochissime ma filtra che la salma dovrebbe arrivare in Italia, precisamente a Bologna, in aereo, tra domani e venerdì.

Abitava nel quartiere di San Marone, lavorava come estetista e a Civitanova aveva molti amici, tanto che la sua bacheca Facebook si è subito riempita di messaggi di cordoglio. "Eri una gioia, sempre felice e con un sorriso contagioso"; "non ci posso credere, troppo ingiusto e troppo presto"; "eri il nostro sole e rimarrai come il sole nei nostri cuori cuori, memoria eterna"; "una tragedia, tanti progetti e tanti sogni, ciao Svetlana".

Sono soltanto alcuni dei post che gli amici hanno scritto sulla sua bacheca appena arrivata la notizia della sua morte che si è diffusa nella serata di ieri in città. La sua famiglia vive in Russia ed è stata già avvertita, e la mamma dovrebbe arrivare a Civitanova venerdì.