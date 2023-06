Rider trovato ferito sull’asfalto e portato a Torrette in codice rosso

Un rider extracomunitario che viaggiava in bici è stato trovato riverso sull’asfalto, con più ferite e ormai privo di sensi, nel buio più totale lungo una strada di campagna. Per fortuna, a notarlo e a prestare le prime cure del caso è stata una donna che passava di lì in auto, e che è anche una volontaria di un’associazione di soccorso della zona. Immediatamente lei ha chiamato gli operatori sanitari del 118, che hanno poi portato l’uomo all’ospedale regionale di Torrette, in codice rosso. L’incidente è avvenuto venerdì sera, nel quartiere Montarice, a Porto Recanati.

Erano circa le 21.50 quando il rider, un 39enne pakistano residente nella zona sud del paese, è stato intravisto immobile a terra e che perdeva diverso sangue su via Montarice, a circa 50 metri dall’incrocio con la collina del Burchio. Quella donna è subito intervenuta, accostando la sua macchina e cercando di aiutare l’uomo. Così, è stato in breve allertato il personale del 118, intervenuto prima con l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati e poi con quella medicalizzata da Recanati. All’arrivo degli operatori sanitari, l’uomo ha ripreso conoscenza ma era in stato semi-confusionale, tant’è che non ricordava nulla dell’accaduto. Quindi, non ha saputo spiegare ai suoi soccorritori se fosse stato investito da un’auto o se era stato lui stesso a cadere accidentalmente dalla sua bici. E proprio per via di questa dinamica incerta, è intervenuta sul posto anche la pattuglia dei carabinieri della caserma Porto Recanati per fare luce sull’episodio. Il 39enne, a seguito della caduta, aveva purtroppo rimediato una brutta ferita dietro la testa, e pure alcune escoriazioni all’altezza del viso (zigomo e tempia) e sulle braccia. A quel punto è stato caricato dalla medicalizzata e condotto all’ospedale di Torrette, ad Ancona, per via delle brutte contusioni sul corpo e di un sospetto trauma cranico. Le condizioni sarebbero gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Giorgio Giannaccini