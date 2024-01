Ridiamo dignità al Monumento delle 20 rose bianche

Caro Carlino, spesso passeggiamo lungo l’anello esterno dei giardini Diaz, vicino per un tratto al cantiere nella Terrazza dei Popoli. Abbiamo notato con costernazione che le 20 piante di rose bianche che si trovavano all’entrata ora sono ospitate in una zona degradata, senza irrigazione (infatti cinque sono morte) e manutenzione nulla. Le 20 rose non sono un abbellimento floreale, ma un Monumento, eretto in molte città d’Europa a ricordo di 20 bambini ebrei dai 5 ai 12 anni (dieci maschi e dieci femmine) di varie nazionalità prelevati dai campi di sterminio e usati come cavie da un "medico" nazista, il dottor Heissmeyer, per esperimenti in vivo sulla tubercolosi infettandoli direttamente sulle ghiandole dei linfonodi ascellari. Quando gli alleati erano vicini, Heissmeyer e il comandante delle SS Strippel decisero di provare a cancellare le prove dei loro orrendi crimini. Ai bambini fu iniettata morfina e poi furono impiccati ai ganci sui muri. Che questa orrenda vicenda e il Monumento (le 20 rose bianche che ricordavano i bambini uccisi) che la nostra città ha deciso a suo tempo di porre vicino a una zona spesso piena di bambini siano stati trattati con tanta mancanza di rispetto ci ha indignati, e vorremmo chiedere all’amministrazione di porvi rimedio al più presto.

Francesca P. Tesei, Macerata