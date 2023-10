Ridolfi del Pd: "Rinnovo l’invito a Fratelli d’Italia per un confronto"

"Pochi giorni fa, il nostro segretario cittadino Stefano Dall’Aglio ha formulato un invito a un confronto pubblico al capo locale di Fratelli D’Italia (Celestino Faraci), partito che governa la nostra città da quasi 10 anni. A questa proposta è seguito un silenzio incomprensibile e reticente. E’ davvero un peccato". E’ quanto afferma Chiara Ridolfi (nella foto), presidente dell’assemblea degli iscritti del Pd, a Potenza Picena. Insomma, se il centrosinistra ha sciolto da tempo le riserve sul suo candidato sindaco per le prossime elezioni del 2024, che sarà Mario Morgoni, lo stesso non si può dire nel centrodestra. Infatti, non si sa ancora se il sindaco uscente Noemi Tartabini (Fratelli d’Italia) sarà disposta a un mandato bis. "E’ il momento migliore, lontano dalla bagarre elettorale – sottolinea la Ridolfi -, per avere un confronto aperto sulle rispettive visioni, strategie e valori che animano i due partiti più rappresentativi della nostra comunità. Arriverà certamente il tempo di un confronto tra coloro che si candideranno al governo del nostro Comune – aggiunge ancora -, ma quella sarà una narrazione pubblica diversa da ciò che chiediamo oggi a FdI". Perciò, riprende la Ridolfi, "rinnovo al gruppo di FdI l’invito alla definizione concordata di forme e modi per un confronto pubblico".

Intanto, stamattina ripartiranno gli incontri dei Dem, dove l’ex parlamentare ed ex primo cittadino Mario Morgoni illustra i progetti per la prossima tornata elettorale. L’appuntamento è alle 10.30, nel Rione Casette. "Ogni quartiere, ogni frazione ha esigenze specifiche che vanno comprese e trasformate in soluzioni efficaci - dice il Pd -.Questa volta toccherà al quartiere storico di Porto Potenza, che attende da tempo un progetto complessivo di valorizzazione".