"Ridotti i bus a vuoto senza tagliare le corse"

L’Atac Civitanova conta 26 autobus, di cui 19 per le linee urbane e sette per il trasporto scolastico; alcuni sono a gasolio e altri a metano. Percorrono circa 515.000 chilometri tra scolastico e urbano, con una media giornaliera di 65 chilometri per il primo e 75 per il secondo. "Purtroppo il costo del carburante tra il 2021 e il 2022 ha avuto un’impennata pazzesca – spiega il presidente Massimo Belvederesi –: circa il 35% in più per il gasolio e il 100% in più per il metano. Quest’ultimo aveva un prezzo medio di 0.84 centesimi nel 2021, di 2.09 euro nel 2022 ed è arrivato a 2.35 nel 2023… è assurdo! Il consiglio di amministrazione da me presieduto ha cercato di "ammortizzare" questa situazione. E in parte ci siamo riusciti, anche grazie al personale (autisti, tecnici e amministrativi), che ha compreso il momento. Ognuno ha fatto il suo dovere nel proprio campo. Le contromosse sono state le seguenti: maggior utilizzo degli autobus a gasolio; aste di mercato settimanali per contrattare il miglior prezzo del metano. E sono stati ridotti i chilometri a vuoto, ovvero: non sono state tagliate le corse, ma solo ottimizzati i passaggi. Il personale non è stato minimamente coinvolto in nessuna procedura e non abbiamo bloccato le assunzioni; in pratica è stato solo ancor più responsabile, come d’altronde si è dimostrato essere fin da quando sono stato nominato presidente".

"Grazie alla collaborazione di tutti i dipendenti – aggiunge Belvederesi – abbiamo ridotto la perdita (fisiologica) del settore trasporti (Atac nel complesso ha sempre chiuso i bilanci in utile) e se non ci fosse stato il Covid saremmo arrivati al pareggio. Forse rispetto ad altre aziende che hanno anche l’extra urbano e fanno più chilometri, riusciamo a controllare meglio la situazione, ma ancora non per molto. Si spera – conclude – che Stato o Regione possano affrontare il prima possibile il discorso del contributo a chilometro, che andrebbe rivisto al rialzo per aiutare il sistema dei trasporti".

l. g.