Rientra il caso Esposito: "Ci siamo chiariti, è sereno"

"Andremo decisi e alla ricerca dei tre punti. Ma occhio al Termoli, aveva iniziato bene". È ciò che afferma Claudio Cicchi, direttore sportivo della Civitanovese, in vista della partita di domani con i rossoblù impegnati sul campo del Termoli (14.30). Una sorta di sfida salvezza, con i marchigiani penultimi e l’undici allenato da Massimo Carnevale appena due lunghezze sopra. Entrambe le formazioni, reduci da sconfitte, non vincono da oltre trenta giorni, la compagine rossoblù dallo scorso 19 ottobre, il Termoli dal 23 dello stesso mese e in entrambi i casi il successo è avvenuto ai danni dell’Ancona. La squadra molisana non sarà seguita dalla propria tifoseria organizzata, contraria al fatto che gli allenamenti si svolgono a Pietramelara, nel Casertano (150 km da Termoli). Inoltre, i giallorossi hanno diversi infortunati come Hutsol, Galdean, Traini, Cannavaro e Pizzella. Occhio, però, al consueto 3-5-2 di Carnevale e a un reparto offensivo pericoloso tra i vari Puntoliere, Barone e Cancello: "Allo stadio Cannarsa – spiega l’esperto dirigente rossoblù – troveremo una squadra bisognosa di punti. D’altronde giocheranno in casa e vorranno vincere. Non voglio addentrarmi nei loro problemi perché non ci interessano. Inizialmente stavano andando bene, significa che hanno dei valori da non sottostimare". Visciano e soci sono reduci dal ko interno contro il Chieti. "Ultimamente – prosegue il ds – meritavamo di più, invece i risultati ci hanno lasciato l’amaro in bocca anche se noi giochiamo sempre per vincere". Rossoblù che dalla loro avranno il sostegno del pubblico: biglietti ospiti esauriti (115) nonostante il penultimo posto con 3 pullman che raggiungeranno il Molise. "I tifosi – ringrazia Cicchi – stanno dimostrando un attaccamento che non si vede da nessuna parte. Sono certo che anche stavolta non faranno mancare il proprio sostegno". Dovrebbe essere la partita del molisano Vittorio Esposito, il fantasista della Civitanovese è l’ex di giornata. Accantonati i malumori per il mancato ingresso contro il Chieti, il giocatore è pronto alla riscossa. "Se sarà titolare? Me lo auguro. Dopo il chiarimento che c’è stato martedì con me e l’allenatore, l’ho visto sereno e impegnato a lavorare molto bene. Nutriamo importanti aspettative su di lui e siamo certi che potrebbe darci una grossa mano. Non è caso se in quelle poche partite in cui ha giocato abbiamo vinto o pareggiato". Nel frattempo, il club saluta l’esterno offensivo Gianmarco Pierfederici, classe 1996 che aveva trovato poco spazio nell’undici titolare pur vantando una lunga esperienza in serie D. "Ci siamo riuniti – rivela Cicchi – e per il bene del giocatore abbiamo convenuto che era meglio lasciarlo partire. Ciò detto, si tratta di un ragazzo straordinario, di cui abbiamo grande stima".