Rientra in casa e trova i ladri. La banda inseguita in moto

Pomeriggio con furto e momenti concitati a Villa Strada, la popolosa frazione di Cingoli: non trascurabile il bottino dei ladri, riusciti a fuggire nonostante l’inseguimento di due ragazzi in moto. I malviventi hanno agito in pieno centro. È stata presa di mira una delle abitazioni situate lungo via Verdi, che collega le due strade principali e parallele intitolate a Rossini e a Pergolesi.

L’azione sarebbe stata effettuata verso le 17.30. I malviventi, che sarebbero stati in tre stando alle testimonianze di chi li ha visti aggirarsi intorno all’abitato, hanno approfittato della momentanea assenza della famiglia domiciliata nello stabile: per introdursi nell’interno, hanno forzato una finestra situata in una posizione defilata al pianterreno, quindi hanno potuto agire indisturbati. Frugando un po’ dappertutto non hanno rinvenuto denaro, ma si sono potuti appropriare di vari gioielli d’oro per un valore alquanto consistente, oltreché affettivo, dato che si trattava di oggetti legati a ricorrenze e ricordi.

Poi i malfattori sarebbero stati disturbati da un rumore proveniente dal pianterreno, che li avrebbe indotti a interrompere l’incursione: uscita da poco, stava infatti rientrando una donna che, aperta la porta d’ingresso, sarebbe salita al suo appartamento. Proprio lungo le scale che la residente aveva iniziato a percorrere, il terzetto dal volto celato con mascherine nere, scendeva precipitosamente. La donna, che stava per essere travolta da loro, si è messa a gridare allarmando i vicini. Mentre i malandrini raggiungevano la loro auto, una Golf bianca parcheggiata nelle adiacenze, con cui ripartivano, inforcata una moto due giovani del luogo si lanciavano all’inseguimento dei fuggitivi. Ma i ladri andavano a tutta velocità, e sono riusciti a dileguarsi dopo Coste di Staffolo.

Intanto, constatato quanto avvenuto, è stato chiesto l’intervento dei carabinieri che subito si sono impegnati per effettuare un sopralluogo, in attesa di ricevere la relativa denuncia con una valutazione dei danni.

Gianfilippo Centanni