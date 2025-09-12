Rievocazione del Ducato. I giovani si sfidano a pallacorda

Appuntamento al campo giochi di Civitanova Alta domenica 21 alle 18, quando si terrà la prima edizione del torneo di pallacorda nell’ambito della rievocazione "Civitas Nova. I Cesarini e il Nobile Ducato".

Si sfideranno, ciascuno in rappresentanza di una delle quattro porte cittadine, i giovani Gianmarco Cicchitelli, Lorenzo Principi, Filippo Camerlengo e Tommaso Gigante. I ragazzi sono allievi del maestro Matteo Spernanzoni, e tutti fanno parte del Circolo Tennis di Civitanova Marche. Sport assai in voga sin dal tardo medioevo e ritenuto l’antesignano del tennis moderno, la pallacorda venne introdotta tra i giovani del luogo da Giovangiorgio Cesarini, secondo marchese del feudo pontificio che poco dopo la sua morte diventerà il Ducato di Civitanova.

Al termine del torneo sarà possibile cenare, allietati dalle musiche rinascimentali. La cucina, curata dalla Società operaia Giuseppe Garibaldi di Civitanova Alta, offre la scelta tra un menù a prezzo fisso e un piccolo menù alla carta.

L’appuntamento sarà l’occasione per rivivere i fasti del tempo ducale, tra musiche e sapori di un tempo, godendosi lo spettacolo di una antica disciplina sportiva.

La rievocazione storica "Civitas Nova" prenderà il via venerdì 19 e vedrà diversi appuntamenti anche il sabato, sempre legati al tema rinascimentale.