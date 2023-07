Rievocazione storica Cingoli si tuffa nell’800

Ritrovarsi per due giorni nell’Ottocento, si può: con "Cingoli 1848", la sontuosa 34esima rievocazione storica in costumi e usi dell’epoca, programmata per oggi e domani, abbinata allo svolgimento dell’11esimo Palio Castrvm Cingvli, per l’impegnativa organizzazione dell’associazione intitolata all’evento, patrocinante il Comune, in collaborazione con Pro Loco, Le Marche dal Balcone, Accademia Labiena, Associazione Sant’Esuperanzio e varie sigle artistiche. Un fine settimana suggestivamente unico nel suo genere, al "Balcone delle Marche". S’inizierà oggi col ritrovo dei figuranti in piazza XX Settembre da cui alle 17 muoverà il corteo fino alla piazza Maggiore per la presentazione delle squadre dei terzieri (i rioni in cui era diviso l’urbico) San Nicolò, San Giovanni Battista, Santa Maria, che disputeranno, compagini senior e junior, i giochi tradizionali di allora: tiro alla fune, corsa delle botti e con i sacchi, taglio del tronco. Alle 16,30, nel cortile Rossetti, il mercato dell’Ottocento. Alle 18, nel piazzale Risorgimento, l’apertura dello stand gastronomico con menu adeguato all’evento. Alle 19, la prima manche della corsa delle botti; un quarto d’ora dopo, in piazza Maggiore, i giochi storici junior; quelli senior proseguiranno alle 21.30 nel Piazzale Luigi Cipolloni. Domani alle 16.30, dai viali Valentini a piazza Maggiore lo spettacolare corteo dei terzieri: dopo l’ultima fase dei giochi storici, la premiazione del terziere vincitore dell’11esimo palio Castrvm Cingvli junior e senior. Nell’albo d’oro, spiccano le 7 le vittorie di Santa Maria, due successi ha conseguito San Nicolò, uno San Giovanni Battista. Intanto, alle 16.30 e alle 18 le repliche rispettivamente del mercato dell’Ottocento nel cortile Rossetti e dello stand gastronomico nel Piazzale Risorgimento. Il gran finale, alle 21, in piazza Maggiore: soirèe danzante con il corpo di ballo di "Cingoli 1848", di Marche 800, della Cnds e il supporto dell’Accademia Labiena. In caso di maltempo, la manifestazione si terrà nel Teatro Farnese.

Gianfilippo Centanni