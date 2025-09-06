Rievocazione Tolentino-Colle Paterno. Due giorni con i motori d’epoca

Rombo di motori d’epoca: oggi e domani è tempo della rievocazione storica "Tolentino-Colle Paterno". La prima edizione della gara si svolse centodue anni fa, nel 1923; una competizione di auto sportive in salita sul circuito cittadino ricavato dall’antica strada che collegava il centro urbano alla contrada di Paterno. Parteciparono tanti piloti, anche famosi, tra cui il celebre Scarfiotti. Fu interrotta nel 1970 per la morte di un commissario di gara e, negli ultimi tempi, è stata trasformata in una rievocazione storica con gare di regolarità. Questo è il settimo anno.

Il programma – predisposto dagli organizzatori della Scuderia Marche, con Asi, Aci macerata, Pro Loco Tct, il patrocinio del Comune in collaborazione con le Terme Santa Lucia e AM, Idealbox, Delta Motors e Oleificio Verducci – inizia oggi dalle 14. Il ritrovo è in piazza della Libertà per la punzonatura. Sono ammesse auto costruite prima del 1982, salvo casi di rara eccezionalità. La gara prevede quattro prove di regolarità a cronometro che si svolgeranno presso il piazzale dello stabilimento della Simonelli Group con gli equipaggi che andranno fino a Belforte e Serrapetrona. Domani invece ritrovo alle 9, sempre in piazza, e partenza della prima auto alle 10 per Colle Paterno.

