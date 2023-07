Rifacimento del manto stradale: da lunedì cambia la viabilità

Entrano nel vivo i lavori per l’asfaltatura dell’ultimo tratto della Pace, quello che si unisce con la provinciale Potentina.

Per questo, da lunedì, cambia la viabilità nel tratto compreso tra l’intersezione con via Fonte della Quercia e il civico 210. Il provvedimento prevede, fino al 4 agosto con orario 0-24, il limite di velocità di 30 chilometrii orari, il divieto di sorpasso e il senso unico alternato da semaforo o moviere, se necessario, secondo lo stato di avanzamento dei lavori. Lungo la strada provinciale Potentinavia Fonte della Quercia, previsto l’obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli con direzione di marcia periferia–centro (eccetto veicoli di pubblica utilità, soccorso, forze dell’ordine, residenti e veicoli per operazioni di caricoscarico nelle attività economiche). In via Fonte della Quercia è disposta l’inversione

del senso di marci nel tratto compreso tra l’intersezione con

la Potentina e il civico 22 con conseguente soppressione temporanea della segnaletica verticale di divieto di accesso. Previsti, inoltre, l’obbligo di svolta a sinistra con immissione in via Benedetto Croce per tutti i veicoli circolanti secondo direzione centro-periferia; il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dal civico 11 di via Benedetto Croce al civico 10; il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in prossimità dei civici 2 e 4 e l’obbligo di proseguire dritto in prossimità dell’intersezione con via della Pace, per tutti i veicoli con massa massima maggiore di 3,5 tonnellate con direzione periferia-centro. In via Benedetto Croce sono previsti l’obbligo di svolta a sinistra in prossimità del civico 15, per tutti i veicoli con massa complessiva massima maggiore

di 3,5 tonnellate con direzione periferia-centro e l’obbligo di svolta a destra, in prossimità del civico 22, per tutti i veicoli con massa maggiore di 3,5 tonnellate con direzione periferia-centro. In via della Pace e contrada Pace è previsto, infine, l’obbligo di svolta

a destra in prossimità del civico 193 per tutti i veicoli con massa maggiore di 3,5 tonnellate.