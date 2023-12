Rifacimento strade, doppio intervento

Sono terminati i lavori di rifacimento del manto stradale nella zona industriale di Montecassiano. Si tratta del primo stralcio che ha riguardato via Don Ezio Cingolani, per circa 650 metri, e via Deledda, per 340. L’importo complessivo dell’intervento è di 215mila euro, di cui 125mila euro di finanziamenti sovracomunali e il restante a carico del Comune. "I lavori hanno interessato due delle vie che presentavano maggiori criticità e proseguiranno con un secondo e un terzo stralcio che interesseranno le altre vie della zona nei prossimi anni", spiega il sindaco Leonardo Catena.