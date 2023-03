Rifinitore di calzature per finissaggio e scatolatura

Offerte di lavoro pervenute al Centro per l’impiego

di Civitanova. Un rifinitore di calzature con esperienza nel finissaggio e nella scatolatura (codice offerta 36784, scadenza 4 aprile). Operaioa addettoa allo stampaggio tacchi in plastica e gestione dei macchinari di stampaggio (richiesta esperienza stampaggio settore calzaturiero e conoscenza della manutenzione delle macchine a controllo numerico), contratto a tempo indeterminato. Sede operativa Morrovalle (codice offerta 156979, scadenza 4 aprile). Un aiuto cuoco con esperienza, in possesso di patente B (codice offerta 38180, scadenza 8 aprile). Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo [email protected] inserendo il codice dell’offerta.