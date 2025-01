Rifiuti abbandonati in centro. Scattano i controlli degli agenti

Rifiuti abbandonati in strada, scattano i controlli. Nel mirino della polizia municipale finisce la zona dietro palazzo Sforza. E intanto sono in funzione tre nuovi mezzi in uso al Cosmari, macchine green in grado di igienizzare marciapiedi e cordoli. Lo ha reso noto l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni.

"Lo scorso anno avevo fatto richiesta per nuovi mezzi perché quelli in uso erano obsoleti – ha spiegato –. Ora sono in funzione tre nuove spazzatrici a basso consumo di carburante. Sono dotate di spazzole e di un’asta idropulitrice che può essere usata dal dipendente Cosmari per pulire più in profondità. Vaporizzano acqua e igienizzante e, quindi, possono sanificare i marciapiedi, spesso sporchi per via dei cani che ci fanno la pipì.

In questi giorni ho incontrato il nuovo dirigente della polizia locale, con il quale abbiamo ragionato sul fatto che la scorsa estate alcune vie, come via Colombo, non erano perfettamente pulite a causa delle automobili parcheggiate. Quest’anno, se necessario, i veicoli saranno rimossi per garantire una maggiore pulizia.

I nuovi macchinari – ha continuato l’assessore Cognigni – sono in funzione già sia in centro che nei quartieri più periferici, ed essendo di dimensioni molto contenute si muovono bene tra le vie del borgo marinaro e tra gli arredi urbani, negli spazi più stretti, senza la necessità di spostare i vasi, ad esempio.

Inoltre, sono stati segnalati di recente dai residenti problemi di scarichi e rifiuti abbandonati in via Torino e nelle vie dietro al Comune, in centro. Con Cosmari e polizia locale si è deciso di intervenire per intensificare i controlli e tenere alta l’attenzione sul decoro in città".

Chiara Marinelli