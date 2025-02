Rifiuti abbandonati in spiaggia: "Immagini che fanno male"

Rifiuti abbandonati lungo la spiaggia di Porto Recanati, dove qualcuno ha gettato cartacce e bottiglie di plastica. L’associazione Plastic Free ha segnalato il fatto sui social network, allegando anche le foto. "Queste immagini mettono molta tristezza – commenta il segretario regionale di Plastic Free Francesca Tarabelloni –, città e paesaggi bellissimi deturpati dall’abbandono o dal non corretto smaltimento dei rifiuti. È necessario creare consapevolezza rispetto alla cura dell’ambiente in cui viviamo. Con Plastic Free speriamo di trovare referenti anche nella zona di Porto Recanati". Dello stesso parere Leonardo Puliti, referente regionale: "Sono affranto per questa ennesima segnalazione dalla bellissima Porto Recanati".