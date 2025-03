Rifiuti abbandonati in strada: "Il centro sta diventando una discarica a cielo aperto"

Tante piccole discariche a cielo aperto. È quello che si trova sotto agli occhi chi decide di fare due passi in centro storico. E ieri mattina la situazione era forse peggiore rispetto al solito. Dalla zona del Duomo a vicolo del Ponte, da via Crescimbeni all’angolo tra via Mozzi e via Illuminati, lo spettacolo era indecoroso. In barba al calendario della raccolta differenziata, agli angoli delle strade del centro si trova di tutto. Le segnalazioni arrivano da semplici cittadini, ma diventano anche motivo di polemica politica. Dietro al Duomo, scendendo verso porta San Giuliano, ieri mattina vicino ai cassonetti c’erano decine di sacchi di ogni colore. "Questa è la situazione ad oggi della nuova “isola ecologica” in vicolo del Ponte a Macerata – scrive invece Marco Montecchiani, inviando alla redazione del Carlino alcune foto di immondizia abbandonata tra via Mozzi e via Illuminati –. I rifiuti sono lì da lunedì pomeriggio, ho avvisato i vigili urbani di Macerata, ma ancora niente. Vi prego di aiutarmi". La situazione non è sfuggita al Partito democratico cittadino, che pubblicando alcune foto di sacchetti selvaggi si domanda: "Cosa sta succedendo alla nostra città? Il nostro centro storico è in uno stato di abbandono completo e si presenta con vicoli ormai divenuti vere e proprie discariche a cielo aperto. Una città a vocazione turistica e culturale come la nostra non può permettersi di mostrarsi in questo stato, per di più nel giorno in cui cominciano le audizioni live di Musicultura, con artisti e team artistici provenienti da tutta la nazione". Quindi l’attacco alla giunta comunale: "Viene da chiedersi se l’amministrazione si stia occupando di questo nostro capoluogo di provincia, se qualcuno si stia preoccupando di gestire i rifiuti. È questa la città che vogliamo mostrare ai residenti e ai visitatori? Un governo cittadino assolutamente inqualificabile".