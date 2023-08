"Rifiuti abbandonati, ma non si sanziona"

di Asterio Tubaldi

Microchip per controllare i sacchetti della differenziata, ispettori ambientali e qualche multa: malgrado tutti questi accorgimenti e un aumento dei controlli, l’ambiente continua a registrare situazioni di degrado e di incuria da parte di cittadini poco collaborativi. A Porto Recanati il problema, soprattutto d’estate, peggiora e acquista proporzioni preoccupanti, tanto più in queste giornate di gran caldo. A risentirne è l’immagine della città in fatto di accoglienza turistica e di lavoro dei ristoratori. "Ogni giorno – afferma Attilio Fiaschetti, ex assessore al Commercio e alle politiche giovanili – dobbiamo assistere a sacchetti conferiti nel giorno sbagliato alla faccia di chi rispetta le regole. Tutto questo avviene perché chi di dovere non sanziona i trasgressori. I cittadini si domandano perché dobbiamo pagare quasi centomila euro per il microchip quando nessuno, poi, dal Comune manda a controllare tutto questo. Un esempio, fra le tante situazioni di conferimento sbagliato, è quello fra via Garibaldi e via fratelli Bandiera: una situazione che va contro anche agli stessi operatori ecologici costretti a dover lavorare con temperature altissime e tempi stretti". Fiaschetti propone, alla fine, contro la maleducazione delle persone, l’applicazione di "sanzioni salate". Il Cosmari, a dire il vero, ha stretto da tempo con i vari Comuni, dove è stato applicato il microchip sui sacchetti gialli (indifferenziata) e blu (plastica), un accordo con l’invio di ispettori ambientali che periodicamente perlustrano il territorio e individuano situazioni di errato conferimento dei rifiuti segnalando poi il tutto alla Polizia Municipale che ha il compito di intervenire con l’individuazione dei cittadini indisciplinati e sanzionarli. Anche l’attività degli ispettori viene pagata dai Comuni con una aggiunta alla quota per i microchip, oneri che vengono spalmati, poi, fra tutti gli utenti chiamati a pagare la Tari a meno che non si registri un aumento importante della differenziata che potrebbe abbassare i costi e, di conseguenza, la tassa sui rifiuti, cosa che i cittadini non hanno ancora avvertito. "E io pago" direbbe Totò.