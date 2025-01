Rifiuti abbandonati: scatta la segnalazione

Rifiuti abbandonati nella campagna di Montecosaro, a ridosso del fiume Chienti e vicino a un vecchio casolare. Sono stati individuati, nel corso di un servizio di vigilanza venatoria coordinato dalla polizia provinciale, dalle guardie venatorie volontarie della sezione provinciale Federcaccia.

Come da regolamento, è stata inoltrata la segnalazione alla polizia provinciale che si è attivata per risalire agli autori dei comportamenti incivili e per far rimuovere nel più breve tempo possibile i rifiuti, tenuto anche conto del potenziale pericolo di inquinamento per le acque del fiume, che scorrono nelle vicinanze del ritrovamento.

"Non si riesce proprio a comprendere come qualcuno, ancora oggi, invece di andare nelle apposite isole ecologiche per depositare i vari rifiuti, li possa abbandonare in questi luoghi isolati, senza un minimo di senso civico e di rispetto delle normative vigenti" commenta il presidente provinciale della Federcaccia Macerata, Nazzareno Galassi, che ricorda come per qualsiasi segnalazione sia possibile chiamare il numero verde 800 21 66 59 della centrale della polizia provinciale o il coordinamento provinciale delle guardie venatorie della Federcaccia di Macerata al 339.5981898.