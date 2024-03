Rifiuti, conto sempre più salato. Doppio aumento del 9,6 per cento. E torna l’ipotesi dell’inceneritore

Si può ben dire che sui rifiuti si sta giocando una partita sporca. Nel prossimo mese di aprile l’Ata (Assemblea territoriale d’ambito) approverà gli aumenti della Tari già annunciati lo scorso novembre: +9,6% per il 2024 e +9,6% per il 2025, il massimo possibile secondo le indicazioni di Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). Se il limite fosse stato più alto, il rincaro sarebbe stato ancora più marcato, visto che i costi a carico di Cosmari srl, che gestisce il servizio rifiuti, sono fortemente aumentati negli ultimi mesi.

Nel 2023 era stata proprio la società a chiedere all’Ata di rivedere al rialzo le tariffe, già a partire dall’anno in corso, per far fronte ad un aggravio, stimato nel triennio, di circa 18 milioni di euro, dovuto a inflazione, costi dell’energia e, soprattutto, alla necessità di trasportare i rifiuti indifferenziati fuori provincia. Per il 2023 nessun ritocco, ma ora arrivano gli aumenti, comunque già considerati insufficienti, visto che i costi per conferire i rifiuti fuori provincia, piuttosto che diminuire sono aumentati, tenuto conto del fatto che una parte consistente di questi dovrà essere portata nella discarica di Tavullia, nel Pesarese. Intanto, però, tutto tace, anche perché dietro l’angolo ci sono le elezioni amministrative: nessun sindaco vuole sentir parlare di discarica a poche settimane dal voto. E, poi, in molti attendono che sia realizzato l’ampliamento della discarica di Cingoli, opera che dovrebbe essere completata da qui a due anni. Ma tutto è sostanzialmente fermo, anche perché il sindaco, Michele Vittori, in coerenza con la posizione espressa da tempo, attende di sapere quali sono i siti tra i quali sarà scelto quello in cui sarà realizzata la nuova discarica. Siti che ancora non si conoscono e che difficilmente si conosceranno entro quest’anno (dovevano essere noti, stando agli annunci dei politici, l’estate scorsa).

Motivo per cui i tempi si allungano oltre i due anni e, con essi, il ricorso a siti fuori provincia (oltre a Pesaro, si sta trattando da qualche tempo anche con Fermo e Ascoli per trovare una soluzione temporanea), con ulteriore crescita dei costi. Altri sperano che la soluzione al problema arrivi da quel piano regionale di cui da tempo gira una bozza. Questo prevede anche la possibile realizzazione di un termovalorizzatore, più brutalmente inceneritore, a servizio dell’intera regione. A quel punto a che cosa servirebbe una nuova discarica? Il fatto è che prima il piano va approvato e, poi, l’eventuale termovalorizzatore costruito. Dove? Ammesso che questo superi la probabile ostilità della popolazione: in quanti anni? Di certo c’è che nel frattempo le tariffe che i cittadini devono pagare sono destinate a lievitare.

