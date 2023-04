Rifiuti, Cosmari al lavoro su un piano di emergenza

L’assemblea dei Comuni soci del Cosmari ieri ha dato mandato al cda di elaborare un "piano di emergenza", da concordare con l’Ata 3 e la partecipazione del Comune di Cingoli, per superare la fase emergenziale nell’abbancamento degli scarti di trattamento dei rifiuti. Un piano per evitare di conferire rifiuti fuori provincia dall’ottobre 2024 (quando dovrebbe essere pronto l’ampliamento di Cingoli) fino alla nuova discarica. Tutti i sindaci presenti hanno votato a favore della delega al cda del Cosmari per la definizione del piano, tranne Michele Vittori di Cingoli, che si è astenuto. Il piano di emergenza prevede che la discarica di quest’ultimo Comune venga temporaneamente ampliata per un volume di circa 250.000 metri cubi (ossia la metà dell’attuale discarica). E che, fino alla realizzazione di questo ampliamento, con procedure di massima urgenza entro l’ottobre 2024 (considerando i tempi tecnici), si utilizzeranno le discariche di Asite Fermo per 30.000 tonnellate nel biennio 202324 e la discarica di Tavullia di Pesaro per circa 35.000 tonnellate nel 2024. Si cercherà di confermare e spingere al massimo anche per il prossimo anno le attuali disponibilità di Morrovalle Ambiente per il TMB. "In questo piano emergenziale vanno ricercate le necessarie intese con Cingoli – ha specificato il presidente facente funzione Giuseppe Giampaoli –, a cui si dovranno riconoscere misure compensative. Non vogliamo fare un’imposizione". La previsione sarebbe presentare il progetto per l’ampliamento di Cingoli entro giugno, avere le autorizzazioni entro marzo 2024, per giungere all’attivazione della discarica nell’ottobre 2024 (salvo imprevisti). Giampaoli ha elencato i costi richiesti dagli impianti fuori provincia: "Fermo 127-130 euro a tonnellata, Pesaro (con la capienza più consistente della regione) 137 euro a tonnellata. Noi attualmente a Cingoli stiamo smaltendo per 68 euro a tonnellata. Ora speriamo che entro l’anno gli 84 siti potenziali di discarica si riducano a 10 o 5; ma resta il fatto che la nuova discarica non vedrà la luce prima dei prossimi cinque anni".

"Quindi – ha proseguito Giampaoli – è necessario superare questo periodo di emergenza in modo sostenibile per i nostri bilanci. E l’unica possibilità è l’ampliamento temporaneo di Cingoli, essendo un sito già idoneo, piccolo, e l’investimento non sarebbe ingente. Vanno avviate le trattative per l’accordo con Cingoli. Contiamo di preparare il piano d’emergenza in 25 giorni circa". "È evidente che abbiamo un problema – ha commentato Vittori –. All’assemblea Ata ho votato contro perché si è passati da 70 a 84 siti e da oltre un anno l’assessore Aguzzi ci ha chiesto di individuare il nuovo sito. Mi astengo dal voto perché non trovo giusto che si parli di ampliamento ancor prima che si sia trovato il sito".

Lucia Gentili