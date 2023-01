Rifiuti, della tariffa puntuale non c’è traccia

di Asterio Tubaldi

Si paga una cifra altissima per la raccolta differenziata dei rifiuti, ma della tariffa puntuale ancora non c’è traccia. A sollevare il problema in Consiglio è stato Benito Mariani del gruppo di minoranza della Lega che ha fatto due calcoli. "I contribuenti devono coprire il 100% del costo del servizio, che è pari a circa 2.600.000 euro, a questa cifra va aggiunta quella di 1.200.000 euro sostenuta dal 2013 ad oggi per dotare i sacchetti blu e gialli del microchip. Tutto questo a fronte di poche decine di migliaia di euro derivanti dalle sanzioni. Quindi, che vantaggio ha ricavato l’amministrazione dai microchips che sarebbero dovuti servire all’introduzione della tariffa puntuale? Per ora nessuno".

E che si sia trattato di un flop annunciato lo ha anche denunciato di recente Marco Buccetti, medico di medicina generale e psichiatra, che è a capo da dieci anni del comitato cittadino contro il microchip. Anche l’ex direttore del Cosmari, Giuseppe Giampaoli, ammette oggi che sul camion, dove vengono raccolti i sacchetti con microchip, "ci sono le antenne ma non tutte funzionano. I microchips oggi hanno più che altro la funzione da deterrente nei confronti dell’utente".

Siccome però, i Comuni, che hanno aderito a suo tempo al microchip, non fanno registrare particolari risultati in più sulla percentuale di differenziata raggiunta rispetto a quelli che non hanno mai adottato il microchip, questo rende ancora più evidente l’inutilità della scheda magnetica.

Altra delusione è la tariffa puntuale, cioè il pagamento della Tari sulla base della quantità di rifiuto differenziato, che non troverà applicazione neppure per l’anno in corso perché, confessa ancora Giampaoli, è un meccanismo complesso nella sua applicazione e quindi ci vorrà ancora del tempo.

Bisogna anche sapere che la differenziata si calcola su quello che viene raccolto e non su quello che effettivamente viene recuperato: di solito c’è all’incirca un 1015% di impuro che non entra nel computo.

Un esempio calzante è quello dell’organico perché questo entra tutto nella differenziata, ma quello che si produce è un 40% del compost, il resto sono altri prodotti che non hanno la stessa valenza. Ma questo è un risultato a livello nazionale. Non basta, infine, che il Comune affronti una spesa di 117.000 euro annui per il microchip, perché ora si è accollato un ulteriore costo di 26.000 euro per far fronte al pagamento di due ispettori ambientali del Cosmari che avranno l’incarico di verificare, per un totale di 40 ore mensili ciascuno, il corretto conferimento dei sacchetti della differenziata da parte degli utenti recanatesi.