Rifiuti e comitati di quartiere, torna il consiglio comunale

I consigli di quartiere, il documento unico di programmazione (Dup) e il trattamento dei rifiuti saranno alcuni dei temi al centro delle prossime sedute del consiglio comunale, convocate per lunedì 5 e martedì 6 febbraio. Le interrogazioni iscritte all’ordine del giorno dei lavori verranno affrontate a partire dalle 15 di lunedì. Gli atti riguardano lo stato dei lavori di Rete ferroviaria italiana in contrada Vallebona, lo svolgimento dei lavori del Consiglio di quartiere di Sforzacosta (Alberto Cicarè Strada comune – Potere al popolo) e l’iniziativa "Si può fare? Esperienze e prospettive dell’accoglienza per gli stranieri a Macerata" (Narciso Ricotta – Pd). Verrà poi presa in esame l’interpellanza inerente all’attraversamento pedonale in borgo Pertinace a Villa Potenza (Cicarè). Subito dopo il Consiglio passerà all’esame di tre delibere che riguardano la variazione al Dup e al bilancio 2024/2026, la variante parziale al Piano regolatore per modifica della destinazione urbanistica di un’area in contrada Peschiera e la surroga di un consigliere dimissionario dal Consiglio di quartiere 3 via Roma – Santa Croce – San Francesco – Collevario e la nomina del nuovo componente. Infine l’assise si occuperà della mozione di Cicarè sul trattamento dei rifiuti solidi urbani in provincia.