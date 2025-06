Rifiuti e scarti dell’edilizia abbandonati in zona Asola

Nove secchi pieni di materiale edile di scarto e, a meno di duecento metri di distanza, numerosi sacchi neri, molto grandi, contenenti rifiuti ingombranti, cartoni e altro. È la scena indecorosa che è stata segnalata ieri lungo la strada in zona Asola, che collega la parte nord della città con Civitanova Alta, non lontano da dove sorge l’ippodromo Mori. Numerose le segnalazioni che sono state fatte ieri e nei giorni scorsi per quella area di campagna, particolarmente panoramica, che è diventata, purtroppo, un ricettacolo di rifiuti abbandonati. Rifiuti che andrebbero smaltiti nei centri appositi di raccolta, ma che qualcuno, di notte, ha pensato bene di scaricare tra la vegetazione, usando molto probabilmente un furgone, considerati il peso e la mole dei numerosi sacchi dell’immondizia e dei nove secchi abbandonati.

La scoperta è stata fatta nella prima mattinata di ieri dai volontari dell’associazione Caccia Sviluppo e Territorio, che da tempo è particolarmente attiva nel segnalare a chi di competenza abbandoni di rifiuti nelle aree di campagna, nel corso dei giri di perlustrazione condotti dagli associati.

c. m.